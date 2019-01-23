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Дмитрий Полиенко вышел на свободу

  • 23.01.2019, 22:42
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Дмитрия Полиенко, Евгения Чулицкого и Анастасию Гусеву отпустили из ЦИП на Окрестина.

В Минске освобожден Дмитрий Полиенко, бывший политзаключенный.

Об этом пишет в Facebook Марина Касинерова. Она разместила и первое фото его на свободе.

На днях Полиенко задерживали по уголовному делу, заведенному за граффити о милиции, сделанное в конце прошлого года.

Вместе с ним задержали Евгения Чулицкого и Настю Гусеву.

Касинерова пишет, что после допросов в Заводском РУВД выпускают также Чулицкого и Гусеву.


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