Дмитрий Полиенко вышел на свободу
- 23.01.2019, 22:42
Дмитрия Полиенко, Евгения Чулицкого и Анастасию Гусеву отпустили из ЦИП на Окрестина.
В Минске освобожден Дмитрий Полиенко, бывший политзаключенный.
Об этом пишет в Facebook Марина Касинерова. Она разместила и первое фото его на свободе.
На днях Полиенко задерживали по уголовному делу, заведенному за граффити о милиции, сделанное в конце прошлого года.
Вместе с ним задержали Евгения Чулицкого и Настю Гусеву.
Касинерова пишет, что после допросов в Заводском РУВД выпускают также Чулицкого и Гусеву.