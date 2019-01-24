Российские С-300 не помогли Асаду: новые подробности о атаке Израиля в районе Дамаска 24.01.2019, 10:34

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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала детальный отчет о массированном ударе.

Около 01:00 в понедельник, 21 января, самолеты Армии обороны Израиля нанесли серию ракетных ударов по позициям сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции в районе Дамаска. Удар стал ответом на осуществленный накануне вечером запуск ракеты класса "земля-земля" по территории Израиля, пишет censor.net.ua.

Рано утром пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала детальный отчет о массированном ударе. В сообщении ЦАХАЛа сказано, что целью атаки были объекты сил "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО. ЦАХАЛ заявляет, что израильскими ВВС были атакованы склады оружия, прежде всего в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии. Израильские военные отмечают, что сирийские ПВО выпустили десятки ракет по самолетам ЦАХАЛа, в ответ были атакованы батареи сирийских ПВО.

ЦАХАЛ заявляет о намерении и в дальнейшем действовать в Сирии с целью обеспечения безопасности израильских граждан и не допустит присутствия иранских вооруженных сил в этой стране. При этом ЦАХАЛ возлагает ответственность на режим Башара Асада за все, что происходит на территории Сирии.

Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеозапись, на которой показано, как самолет израильских ВВС атакует батарею сирийских ПВО. На этой записи видно, что сирийская батарея осуществляет запуски двух ракет "земля-воздух", которые не поражают цель, после чего ударом с воздуха эта батарея уничтожается.

Командование ЦАХАЛа подтверждает, что горный курорт Хермон, по распоряжению военных, будет 21 января закрыт для посетителей. В то же время подчеркивается, что Управление тылом не публиковало никаких особых распоряжений для жителей Голанских высот и других районов Израиля на фоне вооруженного противостояния на севере.

Официальные сирийские СМИ сообщают, что израильская атака была проведена в несколько заходов, в ходе которых были выпущены десятки ракет. При этом утверждается, что большая часть ракет перехвачена.

В то же время сирийские блогеры сообщают о значительных разрушениях и жертвах на объектах Ирана и ливанской группировки "Хезболла" в районе аэропорта Дамаска, а также в районах Аль-Кисуа и Джамрайя.

По данным лондонской мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ВВС ЦАХАЛа в ночь на 21 января нанесли наиболее сильный и мгногоцелевой удар по военным объектам в пригородах Дамаска за все время вооруженного противостояния. В частности, по данным SOHR, была уничтожена радарная установка, входившая в централизованную систему ПВО Сирии. SOHR заявляет, что многие израильские ракеты достигли целей. Уничтожены склады оружия и военные объекты иранских сил и ливанской "Хезболлы" в районах международного аэропорта около Дамаска, Аль-Кисуа и Джамрайя. По сведениям SOHR, есть многочисленные жертвы.