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Почему пенсионеры в Беларуси живут плохо?

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  • Михаил Пастухов
  • 24.01.2019, 11:16
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Михаил Пастухов

Пример Литвы и Польши для белорусских властей.

Недавно прочитал про пенсионную реформу в Литве. Там с 1 января все работники моложе 40 лет стали участниками индивидуального пенсионного накопления. В результате пенсии литовцев вырастут.

А как собираются улучшать обеспечение пенсионеров белорусские власти?

У нас все стабильно...

С 1 ноября прошлого года правительство Беларуси повысило трудовые пенсии на 5,3%. В результате размер средней пенсии по стране приблизился к 400 рублям. И это не все радости для белорусских пенсионеров. Власти намереваются к концу 2019 года довести соотношение средней пенсии по возрасту к средней зарплате до 40%. Это, по расчетам специалистов, более чем в два раза превысит бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, который в конце 2018 года составлял всего 163 рубля.

А еще у нас стабильно повышается пенсионный возраст. С 1 января он уже составляет 61,5 года у мужчин и 56,5 — у женщин. И есть перспективы роста до 2022 года, когда наконец-то всех пенсионеров Беларуси «подтянут» до уровня 63 и 58 лет. Власти уже прорабатывают идею о гендерном равенстве пенсионеров, а именно о выравнивании пенсионного возраста мужчин и женщин.

Белорусским опытом «пенсионной реформы» заинтересовались в соседней России. В октябре В.Путин «по просьбам трудящихся» подписал закон о повышении пенсионного возраста: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Правда, этот закон предусматривает ряд исключений, например, для женщин, имеющих трех и более детей, для граждан со стажем 42 (37) лет. Понятное дело, что реформа не коснется сотрудников силовых структур.

Пенсион в Литве

В соседней Литве нашли возможности для относительно легкого повышения пенсий. С прошлого года пенсия в Литве слагается из двух частей — общей и индивидуальной. Общая часть зависит от стажа. Чем больше стаж, тем больше пенсия. Индивидуальная часть зависит от взносов в «Содру» (так называется пенсионный фонд).

С нового года литовские власти снизили взносы работников в «Содру». Это позволит увеличить зарплаты на несколько десятков евро. Однако эта добавка будет идти не в карман работников, а на пенсионное накопление. Причем в таком финансировании должны участвовать все литовцы моложе 40 лет. По расчетам специалистов, если мужчина в 39 лет будет отчислять в фонд 3% ежемесячно, то при выходе на пенсию при зарплате в 1000 евро он получит пенсию в размере 700 евро. Уже через три года литовские пенсионеры могут получать до 450 евро.

Во всяком случае, рост пенсий в Литве гарантирован за счет индивидуальных накоплений. Следует иметь в виду, что сейчас там возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63,6 года, а для женщин — 62,2 года. Он будет повышаться до 65 лет, как для мужчин, так и для женщин.

Польский опыт

Победившая на парламентских выборах 2015 года партия «Право и справедливость» выполнила свое обещание понизить пенсионный возраст. С 1 октября 2017 года польские мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет (раньше этот возраст составлял 67 лет для обоих полов).

«Открутка» пенсионного возраста обошлась для бюджета страны в 2017 году в 240 млн долларов, в 2018 году — 2,3 млрд долларов. Но поляки смогли пережить эту метаморфозу. Теперь в Польше активно развивается пенсионное страхование. Работник и наниматель в равных долях (по 10% от заработной платы) делают отчисления в страховые фонды. Это гарантирует работникам выплаты пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при иных обстоятельствах.

В настоящее время польский пенсионер получает около 60% от своей средней зарплаты, или около 2000 злотых (порядка 500 евро). При этом пенсионеры могут свободно подрабатывать. Они пользуются скидками, а также дотациями со стороны государства.

Мы тоже можем

Белорусские пенсионеры в своей массе являются бедными со своими пенсиями в 250 — 300 рублей. Бывшие госслужащие и силовики не в счет, поскольку получают пособие не из пенсионного фонда, а из бюджета, и в разы больше. Им не страшно повышение пенсионного возраста: сроки выслуги остаются прежними, можно трудиться хоть до 80 лет. А вот как быть остальным, которым приходится считать рубли на продукты и лекарства?

В этой связи хочу заявить: наши пенсионеры могут жить не хуже, чем в той же Литве или Польше. Они вполне заслужили такое право. Для этого надо лишь провести пенсионную реформу, в результате которой обеспечить каждому работнику достойную старость. Например, вместо вбухивания миллиардов на развитие оборонного комплекса можно как минимум в два раза поднять нынешние пенсии и зарплаты.

При желании их можно увеличить и больше, если приватизировать предприятия государственного сектора, которые ежегодно съедают сотни миллионов долларов. На улучшение условий жизни направить доходы от продажи нефтепродуктов, вооружений, алкогольной продукции, продовольствия.

И конечно, надо переходить к развитию накопительных пенсий, создав пенсионные и страховые компании. Для этих целей целесообразно использовать иностранный капитал. Надо укрепить национальную валюту. За ее стабильность должен отвечать не глава государства, а самостоятельный и независимый Национальный банк.

Если мы хотим улучшить жизнь пенсионеров, то следует многое преобразовать в нашем государстве. Начинать надо с восстановления в стране законности. Тогда все у нас наладится.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»


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