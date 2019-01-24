Провокация: Максим Винярский получил странную «повестку» 3 24.01.2019, 13:34

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Максим Винярский

Фото: svaboda.org

Активиста вызывают в Следственный комитет по непонятному делу.

Об очередной провокации властей сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«Обострение перед «выборами»?

Получил вот такое приглашение от следователя Следственного комитета Партизанского района Чубрика В.В. Пока как «свидетель» некоего «хулиганства», якобы произошедшего 16 числа сентября месяца 2018 года.

Заранее могу сказать, что рассказывать мне по данному поводу нечего. Посмотрим, чем закончится встреча.

Пока данный факт рассматриваю в контексте провокаций против активистов и лидеров оппозиции, которые как-то резко участились накануне обещанной диктатором «вакханалии». Подробности встречи обязательно расскажу.

P.S. По просьбе приглашающей стороны время изменено на 16:00»