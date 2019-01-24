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Министерство ЖКХ рассказало, за чей счет будут утеплять дома

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  • 24.01.2019, 15:26
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АРХИВНОЕ ФОТО ВАЛЕРИЙ ХРИСТОФОРОВ/АИФ

70% старых домов надо утеплять.

На днях правительство приняло постановление о порядке проведения капремонта в многоэтажках. А сегодня Министерство ЖКХ разъяснило, как будут утеплять дома при капитальном ремонте, пишет tut.by.

Утепление фасадов убрали из обязательных работ в 2016 году. Эта новость очень расстроила жильцов хрущевок и старых панелек, которые десятками лет отчисляли средства на капремонт и рассчитывали на утепление своих домов во время капремонтов. Был прецедент с судебными исками к ЖКХ, где люди пытались доказать, что их домам необходимы «термошубы» за счет бюджета.

После исключения из обязательного перечня работ, утепление домов, в том числе и «термошубой», стало возможным либо по заключению специалистов — и тогда дом утепляли за счет средств капремонта, либо по инициативе жильцов. Последние должны были сами финансировать утепление дома. Но из-за того, что на законодательном уровне не было четкого механизма по реализации и расчету, часто возникали споры между жильцами и ЖКХ.

Механизм финансирования сейчас находится в разработке, рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко. Но это не значит, что утепление домов вообще невозможно.

— 70% жилфонда, построенного до 1993 года, нуждается в утеплении в той или иной степени, поскольку за время своей эксплуатации ограждающие конструкции устарели. В рамках капремонта дома будут доводить до технических параметров, которые были при строительстве. И если дому нужно утепление (это рассчитывают проектировщики), его выполнят за счет бюджета.

И здесь под утеплением понимается уже не только ремонт стыков панельного дома, которые за время эксплуатации утратили свои свойства. Сюда входит и «термошуба», если ее необходимость подтверждается исследованиями.

Если же такого подтверждения нет — то «шубу» жильцы могут сделать разве что за свой счет. Делать это лучше во время капремонта — так будет дешевле.

В 2019 году планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 3,2 млн квадратных метров жилья. Это примерно 2,9% от всего эксплуатируемого жилфонда страны.


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