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Япония отвергла план Путина по Курилам на $30 миллиардов

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  • 24.01.2019, 15:58
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Токио не согласилось на предложение Кремля.

Предложение увеличить товарооборот России и Японии до 30 млрд долларов, которое президент Владимир Путин озвучил премьеру Синдзо Абэ на переговорах о Курильских островах, не нашло поддержки в Токио, пишет finanz.ru.

Японская сторона не давала согласия на план Путина, который призвал увеличить вложения в российскую экономику, снабдить ее технологиями и в 1,5 раза нарастить взаимную торговлю, сообщил Kyodo официальный представитель МИД Японии.

«Господин Путин просто обозначил цифру. Но это не значит, что японская сторона с ней согласилась», - подчеркнул дипломат.

По данным МИД, Путин и Абэ почти час тет-а-тет обсуждали вопрос мирного договора, упирающийся в судьбу островов южнокурильской гряды. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы продолжить переговоры на уровне глав МИД. Встреча Сергея Лаврова и Таро Коно состоится в середине февраля в Мюнхене на ежегодной конференции по международной безопасности.

Перед визитом в Россию Абэ говорил, что «полон решимости» добиться заключения мирного договора, подчеркивая, что Япония готова принять острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вместе с жителями и надеется на их поддержку.

Путин по итогам переговоров с японским премьером посетовал на низкий объем японских инвестиций в российскую экономику. Их общая сумма - 2,2 млрд долларов. «Потенциал кооперации двух стран задействован еще не полностью», - констатировал Путин.

В связи с этим обсуждалась возможность «амбициозных планов по расширению экономических связей» - «инвестиционного и технологического взаимодействия», добавил он. Россию интересуют, в частности, японские технологии глубоководной разведки нефти и газа. Из-за санкций США, запрещающих поставку в РФ оборудования для работы на шельфе, Japan Oil, Gas & Metals National Corp., Inpex Corp. и Marubeni Corp летом 2017 года были вынуждены свернуть совместный проект с «Роснефтью» на дальневосточном шельфе.


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