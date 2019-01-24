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Майдан в Каракасе

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  • Виталий Портников, graniru.org
  • 24.01.2019, 17:17
  • 1,737
Виталий Портников

Путинская пропаганда просто захлебывается от возмущения.

В Венесуэле государственный переворот! Американцы устроили там Майдан! Путинская пропаганда просто захлебывается от возмущения. Никогда не было - и вот опять! И никому ни в руководстве России, ни среди пропагандистов не приходит в голову, что просто невозможно с помощью каких-то там технологий, за деньги, за "печенье Госдепа" вывести на улицы сотни тысяч людей. Такое количество граждан решается на участие в массовых протестах только тогда, когда понимает, что никакого другого способа повлиять на власть просто не существует. Майдан - это всегда отчаяние.

И есть еще одна особенность Майдана - то, что сближает Украину и Венесуэлу. Граждан обеих этих стран еще не лишили полностью права голоса, они смогли проголосовать за своих избранников - оппонентов авторитарного режима. Но после голосования оказалось, что оно было всего лишь церемонией, а парламент - декорацией, котороя не должна мешать проходимцам. Именно понимание того, что твой голос, твое мнение украдено, и становится дрожжами Майдана. И не случайно поэтому в Киеве интересы протестующих представляли руководители трех парламентских - именно парламентских - фракций и на всех баррикадах Майдана были народные депутаты. И не случайно поэтому во главе протестов в Венесуэле - депутаты парламента, в котором большинство составляют противники режима. А это означает, что против банды Мадуро - большинство венесуэльцев, потому что все прочие голосования - и за фейковую конституционную ассамблею, и за самого туповатого диктатора - были манипуляцией и фальсификацией. Венесуэльцы вышли на улицы, чтобы выгнать Мадуро, потому что они ранее так проголосовали.

И когда мы видим это, мы должны вспомнить, что россияне, в отличие от украинцев или венесуэльцев, лишены даже этого. Даже возможности проголосовать за тех, кто выступает против авторитарного режима - ну разве что на уровне каких-нибудь там бессмысленных районных управ в Москве. Что депутаты российской Госдумы точно так же не представляют своих сограждан, как Путин, Медведев и прочие проходимцы. Некому выходить вместе с гражданами на протест, все - часть системы, все - "общак".

Поэтому в России, когда режим начнет рушиться, может случиться только Сирия - там тоже был никого не представлявший парламент марионеток хищного асадовского семейства. В России не может быть Майдана, пусть Путин не боится ни его, ни Госдепа. В России может быть только "арабская весна", война народа против элиты и всех против всех, Ливия, Сирия - но только не Украина, только не Венесуэла. И этого монстра безысходности своими руками вырастил сам Путин, когда отобрал у русских последние шансы быть услышанными, когда кастрировал парламентаризм, уничтожил даже декорацию демократии и превратил телевизионщиков в стадо жадных орангутангов.

Россия - это будет не про печенье.

Виталий Портников, graniru.org


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