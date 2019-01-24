Президент Польши встретился с генсеком НАТО 24.01.2019, 18:40

Анджей Дуда

Анджей Дуда и Йенс Столтенберг встретились в Давосе.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с генеральный секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По итогам встречи глава польского государства подчеркнул, что Североатлантический альянс доказал, что он способен трансформироваться по мере изменений мировой архитектуры безопасности, передает «Радио Польша».

Доказательством жизнеспособности НАТО, по словам президента Польши, является присутствие войск союзников на восточном фланге Альянса.

«НАТО оказалось живым союзом, показав свою способность принимать решения и действовать. Об этом, в первую очередь свидетельствует присутствие союзнических войск на восточном фланге – в Польше, Румынии и странам Балтии. Альянс показал, что способен приспосабливаться к изменяющимся условиям безопасности. Мы обсудили проблемы НАТО, в том числе расходы на оборону. В этом плане Польша выполняет все свои обязательства», - отметил президент Польши.

Анджей Дуда пребывает на Всемирном экономическом форуме с понедельника 21 января. Во вторник он открыл Польский павильон – место встречи польских и мировых предпринимателей.