Финляндия подняла самолет на перехват российских истребителей 6 24.01.2019, 21:25

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Фото: TT News Agency / Susanne Lindholm / Reuters

Для перехвата самолетов по тревоге был поднят многоцелевой истребитель F/A-18.

Финляндия 24 января поднимала самолет для перехвата двух российских истребителей Су-24, следует из сообщения военно-воздушных сил этой страны в Twitter.

«Многоцелевой истребитель F/A-18 был поднят по тревоге для перехвата двух истребителей Suhoi SU-27 ВВС России в международном воздушном пространстве над Финским заливом», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 11:30 утра.

Позднее днем Швеция сообщила о нарушении российскими самолетами своих воздушных границ. 19 января бомбардировщик Ил-20 и два истребителя типа Су-27 на время без разрешения зашли в воздушное пространство страны к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге. Этот инцидент шведские вооруженные силы сочли нарушением и доложили о нем своему правительству.