Финляндия подняла самолет на перехват российских истребителей

Финляндия подняла самолет на перехват российских истребителей6
- 24.01.2019, 21:25
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Для перехвата самолетов по тревоге был поднят многоцелевой истребитель F/A-18.
Финляндия 24 января поднимала самолет для перехвата двух российских истребителей Су-24, следует из сообщения военно-воздушных сил этой страны в Twitter.
«Многоцелевой истребитель F/A-18 был поднят по тревоге для перехвата двух истребителей Suhoi SU-27 ВВС России в международном воздушном пространстве над Финским заливом», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в 11:30 утра.
Позднее днем Швеция сообщила о нарушении российскими самолетами своих воздушных границ. 19 января бомбардировщик Ил-20 и два истребителя типа Су-27 на время без разрешения зашли в воздушное пространство страны к югу от города Карлсхамн в провинции Блекинге. Этот инцидент шведские вооруженные силы сочли нарушением и доложили о нем своему правительству.
A Finnish Air Force F/A-18 on QRA was scrambled to intercept two Russian Air Force Suhoi SU-27 fighters in international airspace above the Gulf of Finland on Thursday 24th January at around 11:30 am. The airspace of Finland was not violated. #FINAF pic.twitter.com/1EnAaKXZpL— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) 24 января 2019 г.