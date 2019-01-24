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В Кобрине школьницу покусал доберман

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  • 24.01.2019, 21:45
  • 1,488
иллюстрационное фото

Школьница отбилась от собаки сумкой и позвонила родителям.

В Кобрине на остановке общественного транспорта на 14-летнюю школьницу напала собака. Происшествие случилось утром 19 января. Мужчина выгуливал собаку (предполагается, что это был доберман) без поводка и намордника. Животное укусило девочку за сапоги и куртку, а затем — за колено. Школьница отбилась от собаки сумкой и позвонила родителям. Они отвезли дочь в больницу, где ей накладывали швы на раны. Девочка проходит курс лечения, информирует БелТА.

Милиция ищет 52-летнего хозяина собаки. В отношении него начат административный процесс, проводится проверка.


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