Как отказ от алкоголя повлияет на ваше здоровье 7 26.01.2019, 11:42

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Изменения можно заметить уже через месяц.

Многие из нас наслаждались различными напитками, такими как вино, пиво, шампанское и многие другие, во время зимних праздников. Таким образом, сейчас мы можем почувствовать необходимость отдохнуть от алкоголя. Месяц без алкоголя - это лучший выбор, который мы могли бы сделать для нашего здоровья, заключают исследователи из Туманного Альбиона, пишет syl.ru.

Переход на определенный период, в котором вы будете без алкоголя, хотя бы один месяц, действительно улучшит ваше самочувствие на весь следующий год, считают исследователи.

"Сухой январь"

"Сухой январь" является инициативой ряда благотворительных организаций Соединенного Королевства. Данная инициатива призывает попробовать людей отказаться от спиртного в течение целого месяца в начале года. Хотя поддержавших эту акцию благотворительных организаций не так много, она поддерживается тысячами людей по всему миру. Предлагаем прожить 30 дней без спиртного и вам!

Как отказ от алкоголя повлияет на вас?

Вполне логично предположить, что, отказавшись от алкоголя в течение 31 дня, вы приобретете только пользу для своего здоровья, поскольку употребление алкоголя на регулярной основе является основным фактором риска развития рака, заболеваний печени и сердечно-сосудистых заболеваний, помимо прочих минусов, которые отягощают жизнь пьющего человека. Исследование ученых из британского Сассекского университета показывает, насколько воздержание от алкоголя за 1 месяц может улучшить вашу жизнь. Из чего можно сделать вывод, что эти преимущества увеличиваются при увеличении срока отказа от спиртного.

Научные исследования, которые проводил доктор Ричард де Виссер из Сассекского университета, позволяют предположить, что люди, которые принимали участие в "Сухом январе" 2018 года, сообщали о повышении уровня энергии и здоровой массы тела. Они также чувствовали меньше необходимости пить алкоголь, даже через несколько месяцев после участия в этой инициативе.

Онлайн-опросы

Доктор де Виссер и его команда ученых проанализировали данные, которые они собрали от участников январской акции в трех онлайн-опросах. В общей сложности 2821 человек заполнил опрос для кампании в начале января. В течение первой недели февраля 1715 участников завершили опрос, а еще 816 участников эксперимента представили данные в августе 2018 года. Только представьте: исследователи обнаружили, что отказ от алкоголя в течение месяца помог участникам сократить количество дней, в которые они выпивали.

Это число сократилось в среднем с 4,3 дня в неделю, прежде чем принять участие в "сухом марафоне", до в среднем 3,3 дня в неделю после эксперимента. Более того, люди, которые входили в число непьющих в течение месяца, также реже выпивали после января в текущем году. Показатели чрезмерного употребления алкоголя снизились в среднем с 3,4 раза в месяц в пробном периоде до 2,1 раза в месяц в среднем. На самом деле даже пьющие участники тоже научились меньше пить.

Они отошли от потребления в среднем 8,6 единицы алкоголя в день в базовом режиме до 7,1 единицы алкоголя в день после исследования. У этой индианки официально самые длинные волосы в мире 5 способов безболезненного расставания с девушкой 8 "кухонных" мифов, в которые большинство из нас верят "Простой акт принятия месяца отказа от алкоголя помогает людям пить меньше в долгосрочной перспективе. К августу люди сообщают нам об одном дополнительном "сухом" дне в неделю, - отмечает доктор де Виссер. - Есть также значительные "побочные" преимущества: 9 из 10 человек экономят деньги, 7 из 10 лучше спят, а 3 из 5 снижают вес", - добавляет он.

Интересно, что эти изменения в потреблении алкоголя наблюдались и у участников, которые не сумели остаться без алкоголя в течение всего месяца, хотя они пили меньше. Это показывает, что есть реальная польза от того, чтобы просто попытаться довести до конца "Сухой январь". Список преимуществ

Люди, которые приняли участие в "Сухом январе" в прошлом году, отметили многочисленные преимущества для психического и физического здоровья, а также отметили "оздоровление" банковского счета.

О каких преимуществах идет речь? К примеру: 93% участников сообщили, что испытывают чувство достижения чего-то важного в конце месяца воздержания от алкоголя; 88% сэкономили деньги, которые они бы потратили на спиртное; 82% участников рассказали о существенном повышении осведомленности об их отношении к алкоголю; 80% испытывали больше контроля над своими привычками в употреблении алкоголя; 76% смогли понять, когда они чувствовали себя более склонными пить и почему; 71% участников узнали, что им не нужен алкоголь, чтобы весело провести время; 71% сказали, что они наслаждались лучшим качеством сна; 70% сообщили о том, что они в общем чувствуют себя лучше; 67% были более энергичными; 58% участников избавились от нескольких килограммов; 57% опрошенных сообщили о повышении концентрации; 54% сказали, что они заметили улучшение здоровья кожи.

Самое замечательное в "Сухом январе" то, что речь идет необязательно о январе. Это означает, что до конца года мы сможем принимать решения о выпивке, не скатываясь в бесконтрольное потребление спиртного. Многие из нас знают о рисках для здоровья, которые может спровоцировать алкоголь: семь форм рака, болезни печени, психиатрические проблемы. Данный список можно продолжить. Таким образом, будь то в январе или в другом месяце этого года, вы можете попробовать бросить пить, заменить алкоголь на чай, сок или воду в течение месяца или даже больше. Это может сделать вас счастливее и здоровее, а на сэкономленные деньги вы можете устроить себе путешествие.