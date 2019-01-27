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Видеофакт: В Барановичах водитель на одном перекрестке трижды нарушил правила

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  • 27.01.2019, 20:06
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Нарушения запечатлел видеорегистратор попутного авто.

Видеорегистратор попутного автомобиля снял, как минивэн резко перестраивается перед перекрестком, выезжает на встречную полосу, и все это на запрещающий сигнал светофора, пишет intex-press.by.

Опасный маневр был запечатлен на камеру видеорегистратора на оживленном перекрестке улиц Комсомольская и Притыцкого в Барановичах.

«Берегите себя! Не нарушайте! Вы подвергаете опасности жизнь других людей», — написал под видео опубликовавший его у себя на странице в facebook Алексей Шугаев, известный в городе активист, участник велодвижения Барановичей.

Как пишут журналисты: «Мы, конечно, не эксперты, но, исходя из видеозаписи и знаний ПДД, насчитали как минимум три нарушения, которые допустил водитель минивэна: нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения через двойную сплошную и проезд на запрещающий сигнал светофора».


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