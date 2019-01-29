Белорусскоязычная студентка года стала телеведущей 29.01.2019, 19:29

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Александра Радкович

фото с сайта sb.by

Студентка будет учить зрителей родному языку.

На городском телеканале «Гродно плюс» 28 января вышел новый белорусскоязычный проект под названием «5 минут по-белорусски», передает hrodna.life.

Автором программы является студентка филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Александра Радкович.

В программе ведущая знакомит телезрителей с интересными белорусскими словами.

Александра Радкович родом из Слонима. Учится в Гродно в ГрГУ имени Янки Купалы на филологическом факультете. В 2017 году стала победителем республиканского конкурса «Студент года — 2017». В жизни активно использует белорусский язык.