Белорусскоязычная студентка года стала телеведущей
- 29.01.2019, 19:29
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Студентка будет учить зрителей родному языку.
На городском телеканале «Гродно плюс» 28 января вышел новый белорусскоязычный проект под названием «5 минут по-белорусски», передает hrodna.life.
Автором программы является студентка филологического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Александра Радкович.
В программе ведущая знакомит телезрителей с интересными белорусскими словами.
Александра Радкович родом из Слонима. Учится в Гродно в ГрГУ имени Янки Купалы на филологическом факультете. В 2017 году стала победителем республиканского конкурса «Студент года — 2017». В жизни активно использует белорусский язык.