США предупредили Иран о недопустимости продолжения запусков баллистических ракет 3.01.2019, 18:47

Фото: IRINN TV

По словам госсекретаря США, подобные действия могут привести к дальнейшей международной изоляции Тегерана.

США предупредили Иран о недопустимости проведения запланированных этой страной ракетных испытаний и призвали Тегеран прекратить всякую активность, связанную с баллистическими ракетами, заявил в четверг госсекретарь Майк Помпео, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты не будут безучастно наблюдать за деструктивными действиями иранского режима, ставящими под угрозу международную стабильность и безопасность», – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США. .

«Мы советуем иранскому правительству пересмотреть практику подобных провокационных запусков и прекратить деятельность, связанную с разработкой баллистических ракет во избежание более глубокой экономической и дипломатической изоляции», – подчеркнул Помпео.