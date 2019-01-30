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«Белоруснефть» сделает зарядку электромобилей платной

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  • 30.01.2019, 22:48
  • 1,873
фото с сайта tip.by

Стоимость будет составлять в пределах Br0,3 за 1 кВт.ч.

«Белоруснефть» с 2014 года предоставляет услугу по зарядке электромобильного транспорта на безвозмездной основе, во II квартале этого года планирует сделать ее платной, сообщает БелТА.

Стоимость будет составлять в пределах Br0,3 за 1 кВт.ч. При таком тарифе стоимость 100 километров пути при расходе в 18 кВт составит около 5,4 рубля. Это почти в 2,3 раза дешевле, чем стоимость пробега аналогичного расстояния на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.


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