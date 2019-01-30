«Белоруснефть» сделает зарядку электромобилей платной 6 30.01.2019, 22:48

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Стоимость будет составлять в пределах Br0,3 за 1 кВт.ч.

«Белоруснефть» с 2014 года предоставляет услугу по зарядке электромобильного транспорта на безвозмездной основе, во II квартале этого года планирует сделать ее платной, сообщает БелТА.

Стоимость будет составлять в пределах Br0,3 за 1 кВт.ч. При таком тарифе стоимость 100 километров пути при расходе в 18 кВт составит около 5,4 рубля. Это почти в 2,3 раза дешевле, чем стоимость пробега аналогичного расстояния на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.