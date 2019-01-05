ГАИ удивило самодельное авто логойских парней 1 5.01.2019, 9:51

Фото: pln.by

Необычный транспорт попался инспекторам ГАИ в Логойском районе в новогоднюю ночь.

Это было самодельное авто, за рулем которого был нетрезвый водитель. Подробности происшествия рассказал БелТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Задержали парней около третьего часа ночи. Они рассказали гаишникам, что едут на ёлочку к девушкам. У водителя было 1,08 промилле алкоголя.

Фото: pln.by

Машина, по словам представителя ГАИ, переделана с ВАЗ-21053. Принадлежала она пассажиру.

Молодых людей привлекли к административной ответственности. Одного за пьяное вождение, второго — за передачу права управления.