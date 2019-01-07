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Япония ввела налог на выезд из страны

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  • 7.01.2019, 9:45
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Его включат в стоимость авиа- или морских билетов.

Япония с 7 января ввела налог на выезд из страны, сообщает агентство Xinhua.

Теперь гражданам всех стран, покидающим Японию по морю или по воздуху, необходимо уплатить налог в размере тысячи иен (около $9).

Налог будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами.

Не коснется нововведение тех, кто делает временную остановку в Японии и покидает ее пределы в течение 24 часов, а также детей в возрасте до двух лет, послов иностранных стран и государственных гостей.

С путешественников, купивших билеты до 7 января, налог взимать не будут.

Власти Японии планируют потратить поступающие в казну средства на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году.


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