Завтра в Беларуси ожидается до -13 градусов 8.01.2019, 22:18

Снег, слабую метель и гололедицу прогнозируют синоптики на большей части территории страны.

В среду, 9 января, в Беларуси будет от -7 до -13 градусов, на западе – от -4 до -6. Ночью в юго-восточных районах температура воздуха снизится до -19 градусов, передает БелТА.

В четверг обещают кратковременный снег, местами на дорогах – гололедицу. В ночные часы будет от -8 до -13, при прояснениях – до -16 градусов. Днем – минус 5-11.

В пятницу днем ожидается слабая метель, не некоторых участках дорог – гололедица. Ночью – минус 10-15, при прояснениях – до -17, днем – от 4 до 11 градусов мороза.