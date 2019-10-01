Светлану Алексиевич избрали вице-президентом Международного ПЕН-клуба 1 1.10.2019, 14:50

Светлана Алексиевич

Решение было принято на 85-м конгрессе этой организации.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич избрана одним из пяти вице-президентов Международного ПЕН-клуба. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила Татьяна Недбай, руководитель Белорусского ПЕН-центра.

Это решение было принято в Маниле (Филиппины), где проходит 85-й конгресс этой организации.

Международный ПЕН-клуб — международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Он был создан в 1921 году.

В 1990 году в состав Международный ПЕН-клуба был принят Белорусский ПЕН-центр.