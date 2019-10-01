Промышленность России рухнула рекордно за 10 лет 1.10.2019, 16:01

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

Объемы производства в сентябре сократились на максимальную с апреля 2009 года величину.

В то время как Росстат рапортует об уверенном росте промышленности, опросы топ-менеджеров российских промпредприятий показывают стремительное ухудшение ситуации, пишет finanz.ru.

Индекс деловой активности в производственном секторе, который для России рассчитывает IHS Markit, по итогам сентября рухнул с 49,1 до 46,3 пункта.

Значение индикатора, который учитывает объемы производства, количество заказов, запасы продукции, цены на сырье и занятость, в минувшем месяце оказалось на минимуме с мая 2009 года.

Уверенно закрепившись в зоне рецессии, промышленный PMI по итогам третьего квартала показал среднее значение в 48,2 пункта - худшее с пика кризиса 2014-15 гг.

Деградация операционной среды для производителей товаров в России стала самой резкой более чем за десятилетие, констатирует Markit в релизе.

Объемы выпуска и инвестиции в новое производство рухнули рекордно с апреля 2009 года на фоне сжатия спроса внутри страны и на внешних рынках.

Экспортные заказы на российскую продукцию сократились максимально за три года: предприятия столкнулись с потерей старых клиентов и сложностями с привлечением новых.

В результате промышленники начали сокращать закупки сырья для производства, распродавать запасы готовой продукции и второй месяц подряд сокращают штат. Причем темпы падения занятости в секторе - рекордная с мая, отмечает Markit.

«Ослабление спроса отразилось на деловых ожиданиях относительно роста объемов производства в ближайшем году. Степень оптимизма упала до минимального уровня с декабря 2017 года», - отмечает экономист Markit Сиан Джонс.

Статистика «абсолютно шокирующая», говорит директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: обрабатывающая промышленность (именно ее охватывает исследование PMI) в сентябре пережила настоящую катастрофу.

Значение PMI оказалось неприятным сюрпризом, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: консенсус-прогноз предполагал его рост с 49,1 до 49,6 пункта.

Примечательно и то, что Росстат, рассчитывающий аналогичный индекс деловой активности, фиксирует «приличный рост», говорит Полевой.

«Опрос PMI проводится среди 300 компаний, поэтому его выводы стоит трактовать с осторожностью. В то же время, слабость сентябрьского опроса может указывать на неустойчивость текущих тенденций в секторе, в том числе из-за слабости внешних рынков», - добавляет он.

Промышленная статистика - еще один аргумент в пользу снижения ключевой ставки ЦБ - вероятно, это случится в декабре, прогнозирует Полевой, добавляя, что «резкое ухудшение основных макропоказателей усилит интригу относительно октября».