Ученые разгадали значение пятен жирафов 2 1.10.2019, 17:34

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Чтобы раскрыть эту тайну, ученым понадобилось целых 12 лет наблюдения за жирафами в одном из парков Намибии.

Ранее в мире науки было принято полагать, что пятна жирафов являются показателем возраста: чем старше животное, тем более насыщенный оттенок пятна, пишет thehappy.news.

Однако более тщательный анализ позволил биологам придти к другим выводам.

Обладатели более темных пятен любят выживать в одиночку и являются доминирующими особями. Те же самцы, у которых окрас более приглушенный, живут в социальных группах с другими самцами и самками.

Кстати, окрас может меняться в течение времени, в соответствии с тем, как меняется поведение животного. К слову, у шерсти львов похожее предназначение окраса: у доминантных самцов грива имеет более темный цвет.

Чтобы раскрыть эту тайну, ученым понадобилось целых 12 лет наблюдения за жирафами в одном из парков Намибии.