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Данные о радиации возле БелАЭС засекретили до начала работы реакторов

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  • 10.10.2019, 8:28
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Данные о радиации возле БелАЭС засекретили до начала работы реакторов

Островецкую АЭС готовят к испытаниям с имитаторами ядерного топлива.

Накануне же в окрестностях станции провели и так называемый «нулевой замер» радиации, сообщает «Белсат». О подготовке к запуску и оценках риска перед обществом отчиталось Министерство энергетики и приглашенные ответственные организации. Стоит ли доверять официальным исследованиям?

Строя атомный объект, за планом не бегут. Обещают, что каждый механизм внутри будет тщательно проверен. Снаружи же – провели полевые замеры уровня радиации вокруг АЭС и водные – на трех участках реки Вилии.

Финальный отчет о «нулевом фоне» (то есть фоне до начала работы реакторов) увидим только в декабре – как раз перед запуском первого энергоблока атомного объекта.

Первый энергоблок БелАЭС в Островце уже готов на 95% и начнет работать в этом году, второй готов на 70%, его запуск запланирован на следующий год. Еще перед этим по периметру Островецкой станции обещали установить дозиметры, которые позволят каждому гражданину через интернет наблюдать за размером содержания радионуклидов в воздухе.

Шотландия, Бельгия, Испания, Швейцария, Тайвань – полностью отказываются от атомной энергии. Три недели назад американская энергетическая компания Exelon Corp закрыла последний реактор аварийной станции «Три мили». Эти страны переходят на возобновляемую энергию, а Беларусь как раз готовится к завозу в Островец ядерного топлива.


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