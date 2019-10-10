Трамп: У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может 11 10.10.2019, 9:10

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Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Не все разрабатываемые Соединенными Штатами технологии демонстрируются.

У Соединенных Штатов есть современное оружие, о котором мало кто знает. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 7 октября на одной из встреч, стенограмму которой опубликовали на сайте Белого дома, сообщает gordonua.com.

"У нас сейчас разрабатывается невероятное новое оружие. У нас есть оружие, в которое никто не может поверить... Некоторое мы показываем, некоторое мы не показываем", – сказал Трамп.

Он также отметил, что США восстановили свое ядерное вооружение, а также строят подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать".

"Надеемся на Бога, что нам никогда не придется их использовать", – подчеркнул глава Белого дома.

В 2018 году США потратили на военные нужды $643,3 млрд.