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В России упал военный самолет Ан-12

  • 10.10.2019, 11:25
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В России упал военный самолет Ан-12
Фото: e1.ru

Из-за аварии закрыли аэропорт в Екатеринбурге.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) произошла нештатная посадка воздушного судна, которое не является пассажирским. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Кольцово отметили, что из-за инцидента временно прекратили взлетно-посадочные операции. ТАСС в аэропорту уточнили, что он закрыт до 11:30 мск.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что речь идет об аварийной посадке военно-транспортного Ан-12: у самолета было повреждено шасси. ТАСС пишет, что на борту было более 10 человек, в результате никто не пострадал. По информации «РИА Новости», в самолете находились 20 человек.

Судя по кадру с местам происшествия, который опубликовала Baza, самолет сел на брюхо.

Позднее в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) подтвердили, что причиной аварийной посадки Ан-12 стал невыход шасси, уточняет «РИА Новости».

РБК направил запросы в Минобороны России и ЦВО.

Фото: e1.ru
Фото: e1.ru

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