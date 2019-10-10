Зеленский назвал условие, при котором снова распустит Раду 18 10.10.2019, 14:53

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Президент Украины готов это сделать, несмотря на большинство его партии в украинском парламенте.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов распустить парламент и свою партию Слуга народа, если они не будут находить компромисс, сообщает «Новое время».

Об этом он сказал в прямом эфире пресс-марафона в Киеве, комментируя информацию о расколе в Слуге народа.

Зеленский заявил, что может распустить партию через год, если они «начнут есть друг друга».

«Люди их выбирали. Они победили благодаря мне и благодаря тому, что многие из них что-то значат. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут есть друг друга — я через год их распущу», — отметил он.