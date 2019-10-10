Зеленский: Разведение в Петровском и Золотом возможно только одновременно 9 10.10.2019, 16:34

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Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал об условиях для разведения войск.

Разведение войск в Петровском Донецкой области и Золотом Луганской области должно произойти одновременно. Об этом 10 октября во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент издания "Гордон".

Президент пояснил, что существуют договоренности о разведении войск в трех населенных пунктах: Золотом, Петровском и Станице Луганской. В последнем разведение состоялось, так как там в течение семи дней сохранялся режим тишины.

"Прошло в Петровском семь дней и не было выстрелов? Прошло. Но мы будем разводить два звена – Петровское и Золотое. Нет такого, что сначала Золотое, а затем Петровское, или Петровское, а затем Золотое. Мы сказали, что готовы [к разведению] в двух пунктах. Поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы", – рассказал он.