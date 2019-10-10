Белорусы Швеции проводят пикет против названия «Белороссия» 6 10.10.2019, 18:08

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Белорусская диаспора просит МИД Швеции сделать новое шведское название Беларуси единым.

Белорусская диаспора в Швеции требует от шведского МИД перестать называть их соотечественников «белороссиянами» и сделать новое шведское название Беларуси единым, передает «Белсат».

15 октября общество белорусской диаспоры в Швеции «Sveriges Belarusier» планирует устроить в центре Стокгольма пикет, на котором будет призывать нового министра иностранных дел Анн Линде окончательно вычеркнуть из официального обихода название Беларуси «Vitryssland». По словам организаторов, предыдущий министр МИД Маргот Вальстрем (Margot Wallström) на протяжении нескольких лет оставляла обращения шведских белорусов о названии без ответа.

«Мы хотим, чтобы Анн Линде представила себе, каково чувствовать, когда тебя каждый день путают с другим народом и ассоциируют тебя со страной, которую постоянно описывают как главную угрозу безопасности в Европе. Возможно, тогда она отнесется к нашему призыву более серьезно», – говорит Леся Рудник, председатель совета Белорусов Швеции.

Когда БССР (по-шведски «Vitryssland») в 1991 году официально сменил название на «Беларусь», это изменение никак не было зафиксировано в шведском языке. Шведы продолжали называть Беларусь «Vitryssland», что в прямом переводе означает «Белороссия», а белорусов – «vitryssar» («белороссияне»). После многочисленных призывов белорусской диаспоры Шведская Академия согласилась внести в шведский словарь новое название для белорусов – «belarusier». Это название, вместе с новым названием страны «Belarus» постепенно начали использовать некоторые шведские СМИ и организации. Белорусское посольство в Швеции также использует только название «Belarus». В 2015 году шведский МИД согласился внести новое название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобках рядом со старым. По мнению белорусов Швеции, этого недостаточно, так как сохранение старого названия в государственном списке мешает переходу общества к употреблению нового.

Леся Рудник отмечает, что заменить одно слово в языке – несложно. По ее словам, это уже много раз делалось, когда Сиам поменял название на Таиланд, когда Бирму решили называть Мьянмой, а Цейлон – Шри Ланкой. По ее мнению, здесь просто нужна политическая воля.