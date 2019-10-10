Под Бобруйском обнаружены артефакты, претендующие на сенсацию 4 10.10.2019, 21:40

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Дмитрий Мякин

Артефакты нашел бобруйский фотограф.

Два боевых топора и подкова Х-ХII веков — таков «улов» бобруйского фотографа и блогера Дмитрия Мякина, который отправился на прогулку в урочище Белый Берег и обнаружил артефакты, пишет tut.by.

Поисковыми работами бобруйчанин увлекается два года. Говорит, что до этого попадались только монеты. Но в конце сентября он при помощи металлоискателя обнаружил древний боевой топор.

Фото из архива Дмитрия Мякина

— Глубина раскопок была примерно 20−25 сантиметров. Там же я нашел подкову, — рассказал Дмитрий Мякин.

Но на этом находки не закончились. По словам бобруйчанина, он позвонил другу и попросил, чтобы тот на машине забрал его из урочища.

— Пока я складывал в автомобиль оборудование, друг прямо возле колеса вытащил из грязи еще один топор.

Рассмотрев находки, Дмитрий заметил, что на одном из артефактов есть серебряные вкрапления. Вероятно, оружие было покрыто специальным напылением.

— Предположительно, это боевые топоры, которые использовались в Киевской Руси примерно в Х-ХII веках.

Фото из архива Дмитрия Мякина

Свои находки Дмитрий Мякин передал в Бобруйский краеведческий музей. Директор учреждения Наталья Артемчик подтвердила, что артефакты получены, но пока делать какие-либо выводы рано. Сейчас, по ее словам, находками занимается областная комиссия по определению археологических артефактов.

— Давайте дождемся результатов экспертизы, — говорит Наталья Артемчик.

Напомним, в апреле этого года после расчистки и углубления дна Березины вместе с песком был поднят шлем, который датируется Х веком.