Сирийский цугцванг Путина 2 Александр Гольц

11.10.2019, 9:21

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Александр Гольц

Эрдоган заставил Кремль сделать фантастический кульбит.

Турецкая армия начала захват приграничной зоны на севере Сирии. Цель операции «Источник мира» — создание 30-километровой буферной зоны вдоль всей турецко-сирийской границы. Эта «зона безопасности» должна отгородить Турцию от территорий, контролируемых боевыми организациями курдов, которые Анкара считает террористическими. Кроме того, именно в эту зону безопасности планируется направить сотни тысяч сирийских беженцев, которые находятся сейчас на турецкой территории. Турки, располагающие тяжелой артиллерией, танками и авиацией, имеют очевидное военное превосходство над курдами. Поэтому исход операции сомнений не вызывает.

«Зеленый свет» военной операции дал хозяин Белого дома. В воскресенье Дональд Трамп немало озадачил собственных дипломатов и генералов, объявив о выводе с севера Сирии американских военнослужащих. Именно присутствие этих военных США в боевых формированиях курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) и было главным сдерживающим фактором для Анкары. Надо сказать, что руководство СДС имело все основания назвать решение Трампа «ударом в спину». Именно курдские формирования были главным союзником американских военных в период борьбы с террористами из ИГИЛ. Именно курды были главной ударной силой, которая штурмовала Ракку, столицу террористического «Исламского халифата». И вот теперь США фактически отказались от обязательств в отношении былого союзника.

Для Трампа уж точно нет постоянных союзников, зато точно есть постоянные интересы, прежде всего экономические. Эксперты указывают: обещание Эрдогана в пять раз увеличить товарооборот Турции с Соединенными Штатами стало решающим фактором при принятии решения о выводе войск США. К тому же Трамп, который уже начал фактически предвыборную кампанию, явно желает показать, что он выполняет обещания, данные избирателям в 2016 году.

Надо признать, что при всей моральной сомнительности операции с выводом американских войск, равно как и неоднозначности ее геополитических последствий, решение Трампа выглядит, по крайней мере, рациональным. Это возвращение к знаменитым «принципам Пауэлла», декларировавшим, что военная сила должна использоваться только там и тогда, где и когда затронуты жизненно важные интересы США. Начиная с вторжения в Ирак в 2003-м, Вашингтон, пребывавший в упоении от абсолютного превосходства над любым возможным противником, оказался вовлеченным в локальные конфликты, в которых невозможно победить в принципе.

Неизбежный уход американцев из Сирии убедительно демонстрирует бессмысленность пребывания там российских военнослужащих. В последние месяцы именно неправильные действия американцев были, по заявлениям Минобороны РФ, главным препятствием политического урегулирования в Сирии. Американцев обвиняли по понятной причине: кроме них, все остальные участники противостояния — Турция, курды, режим Асада, Иран — числятся союзниками или партнерами России. Ведя именно с ними бесконечные переговоры о политическом урегулировании, Москва рассчитывает установить мир в Сирии.

Одна проблема: у каждого участника этих переговоров есть ясный очевидный интерес. У курдов — создать на территории Сирии свое государство, в крайнем случае автономию с чрезвычайно широкими полномочиями. У Турции — отделиться от курдского государства. У Асада — обеспечить контроль над большей частью страны. У Ирана — обеспечить подчинение Асада. Кроме болтовни о борьбе на чужой территории с террористами, которые прибыли из России, Кремль не может ясно сформулировать свои интересы в Сирии. И вот теперь, когда один «партнер» начинает уничтожать другого, Москва оказывается абсолютно беспомощной. «В свете объявленных Турцией планов по проведению военной операции на северо-востоке Сирии Владимир Путин призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса. При этом с обеих сторон отмечена важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета», — пробормотала кремлевская пресс-служба. Ау, Владимир Владимирович, там снова большая война, там людей убивают. А вы призываете «тщательно взвесить ситуацию».

Кто-то скажет, что европейские политики отделались столь же бессмысленными призывами к Эрдогану (тогда как Трамп, устрашенный резкой реакцией вашингтонского истеблишмента на свое предательство, уже пригрозил разрушить турецкую экономику в случае «продолжения истребления курдов»). Однако между ними и Путиным есть существенная разница. В отличие от европейских государств Россия четыре года непосредственно участвует в сирийской гражданской войне. Нам долго объясняли, что это, мол, свидетельство «вставания с колен», возвращения авторитета, которым якобы обладал на Ближнем Востоке Советский Союз. Ну так почему этот авторитет не используется? Никаких предложений по выходу из кризиса Москва не выдвинула. Единственное, что предлагается — переговоры между курдами и Асадом, который считает турецкую операцию агрессией.

Несколько недель назад, принимая Эрдогана в Москве, Путин сделал фантастический кульбит, заявив, что «создание зоны безопасности для Турции на ее южных границах будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии». На самом деле, если допустить, что Дамаск и курды договорятся, это означает: они совместным фронтом выступят против «турецкого агрессора». От надежд на политическое урегулирование не останется и следа.

Как ни крути, турецкая военная операция ясно демонстрирует: у Москвы нет сколько-нибудь позитивной программы сирийского урегулирования.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»