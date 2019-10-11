Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов

11.10.2019, 10:45

Михаил Пастухов

Белорусские суды работают практически без отмены приговоров.

27 сентября Верховный суд обнародовал данные о деятельности судов апелляционной инстанции. Поражает цифра: за последние пять лет количество отмененных судебных постановлений сократилось почти в четыре раза.

Хорошо это или плохо? Как работают вышестоящие суды? Выполняют ли они стоящие перед ними задачи?

Апелляция как панацея

Апелляция в уголовном процессе была введена в соответствии с Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» от 5 января 2016 года. Это повлекло за собой упразднение кассации как формы проверки приговоров, не вступивших в законную силу.

Преимущества апелляции перед кассацией очевидны. Если суд кассационной инстанции (обычно областные суды в отношении районных) проверяет законность и обоснованность приговоров на основании имеющихся в деле материалов, то суд апелляционной инстанции (тот же областной суд) учитывает не только материалы дела, но и дополнительно представленные сторонами доказательства и иные материалы. Более того, рассмотрение жалобы или протеста проводится в открытом судебном процессе с участием всех заинтересованных лиц и самого обвиняемого (при рассмотрении дел в кассационном порядке обвиняемых, как правило, не доставляли в суд, если они находились под стражей).

Введение апелляции стало одним из шагов по реализации Послания о перспективах развития судов общей юрисдикции, утвержденного указом президента от 10 октября 2011 года №454. Предполагалось, что это повысит качество, оперативность и доступность правосудия по уголовным делам.

Достигнутые успехи от введения апелляции Верховный суд пытается подкрепить статистикой. Так, если в 2013 году вышестоящие суды по кассационным жалобам отменили приговоры в отношении 486 лиц (почти 7% от общего числа обжалованных приговоров), то в 2018 году (после введения апелляции) — в отношении 126 лиц, что составляет 1,5% от общего числа обжалованных приговоров. Анализ статистических данных за период 2013—2018 годов показывает, что количество отмененных приговоров с направлением дел на новое рассмотрение также сильно снизилось. Например, в судах Минска — в 16 (!) раз, в Гомельской области — в 8 (!) раз, в Могилевской области — в 4,5 (!) раза.

Фантастика! Белорусские суды стали работать практически без отмены приговоров. Получается, если кого-то осудили, то добиться отмены приговора почти невозможно, даже если дело, как говорят, шито белыми нитками. Исключением из правил остаются лишь оправдательные приговоры, которые прокуроры пытаются «сбить» на всех уровнях. Правда, их количество в последние годы доведено до минимума, видимо, чтобы не раздражать прокуроров.

Неужели у нас стало все так благополучно в уголовном судопроизводстве? Неужели из 40 тысяч ежегодно осуждаемых все удовлетворены приговорами, а если и жалуются, то просто из «вредности»?

Дело Виршича и другие

Читатели могут припомнить ряд уголовных дел, по которым были вынесены приговоры, вызывающие сомнения в своей доказательственной базе, и которые, несмотря на многочисленные жалобы осужденных, не удалось отменить. Наглядным свидетельством тому могут быть дела по так называемым «наркотическим статьям» (ст.ст.327-332 УК). По ним молодежь косяком идет в колонии за малейшую причастность к наркотикам, получая по 8 — 12 лет лишения свободы. Многие из них не признают своей вины.

На совещании с руководящим составом правоохранительных органов 20 августа А.Лукашенко подверг жесткой критике формы и методы работы милицейских и следственных органов, в том числе по этой категории уголовных дел.

В «Снплюс» я высказывал свои сомнения относительно законности осуждения 69-летнего инвалида Валерия Виршича, обвиненного в убийстве единственной дочери с последующим расчленением трупа. Он более 10 лет пытается убедить судебные инстанции в своей непричастности к этому чудовищному преступлению, но никто не желает проверить его доводы. Лично я убежден, что «дело Виршича» рано или поздно разрушит благостную картину белорусского правосудия, составленную из нивелированных статистических данных.

Нужна реальная апелляция

Да, апелляционная форма проверки судебных постановлений, не вступивших в законную силу, является более эффективной, чем бюрократическая кассационная форма. Именно поэтому она утвердилась в судах Западной Европы.

Белорусским юристам надо было как-то равняться на лучшие стандарты правосудия. В итоге позаимствовали форму апелляции, но существо проверки уголовных дел мало в чем изменилось. Вроде бы три судьи сидят в процессе, слушают всех выступающих, но определяют исход дела так, как посчитают нужным. По этому поводу у Ленина есть высказывание: «По форме правильно, а по существу — издевательство».

Другими словами, апелляция у нас имеется, но используется она для того, чтобы прекратить поток жалоб по уголовным делам. Один раз пересмотрели — и точка. Дальше можно жаловаться сколько угодно, но бесполезно.

Между тем проверочные инстанции должны работать не для статистики, а в интересах человека. Согласно ст.7 УПК, задачами уголовного процесса является «…защита личности, ее прав и свобод (…), обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию, и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден».

Для достижения поставленных задач, на мой взгляд, необходимо реформировать судебную систему, которая остается, по сути, в неизменном виде с советских времен. Осужденные вправе подавать жалобы, которые должны тщательно проверяться судебными инстанциями. Сомнительные приговоры должны отменяться, невзирая на статистику и фамилии судей. Незаконно осужденные вправе получать компенсацию, а виновные в их осуждении лица должны отвечать по всей строгости закона.

Вот тогда можно говорить о реальной апелляции и реальном правосудии в Беларуси. При этом вести статистику должно не судебное ведомство, а другие органы или организации. Она вообще должна быть где-нибудь на десятом месте, а не на первом.

Если мы хотим утвердить настоящее правосудие, то судьи должны быть авторитетными и беспристрастными при разрешении спорных и конфликтных ситуаций. Сделать это можно лишь путем выборов с постоянной ротацией кадров. Руководители судов должны избираться самими судьями и занимать должность не более двух сроков.

Такими суды могут стать в результате судебно-правовой реформы, которая ждет своего часа с апреля 1992 года (тогда была утверждена концепция). Пора ее осуществить.

Михаил Пастухов, доктор юридических наук, профессор, «Свободные новости»