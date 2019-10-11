Банки насчитали $15 миллиардов долгов у семьи друга Лукашенко 3 11.10.2019, 16:04

Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

За три года долги «клан Гуцериевых» выросли почти в два раза.

В самом конце августа мы рассказывали, как семья друга Александра Лукашенко, бизнесмена Михаила Гуцериева, возглавила рейтинг Forbes. Тогда российское издание назвало «клан Гуцериевых» самой успешной предпринимательской династией России, ведь она держится на первом месте уже пятый год подряд. Теперь тот же Forbes привел долг бизнесмена, а также его племянника — финансиста Микаила Шишханова — перед рядом российских банков. Он составил 15 миллиардов долларов, пишет kyky.org.

Речь идет о банках «Траст», ВТБ и Сбербанк. В 2015 году Forbes оценивал совокупные долги семьи предпринимателя в восемь миллиардов долларов. Таким образом, за три года долги структур Гуцериевых выросли почти в два раза, теперь их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы России.

Издание считает, что основая причина появления такой огромной задолженности — результат санации Бинбанка и Рост Банка. При этом эксперты говорят, что 15 миллиардов долларов долга Гуцериеву не угражает, ведь он «возник не вчера».

Бизнес Гуцериева в Беларуси

Гуцериев находится в прекрасных отношениях с Лукашенко и ведет разноплановый бизнес в нашей стране. Самый крупным проектом занимается «Славкалий», который сейчас строит в Минской области калийный комбинат.

Следующий большой актив Гуцериева в Беларуси — компания «Славнефтехим». Это дочернее предприятие «РуссНефти». Он уже около 20 лет работает на беларуском рынке, поставляет нефть и на Мозырский НПЗ, и на «Нафтан». В прошлом году нефтетрейдер вошел в топ-10 налогоплательщиков Минска.

Также российский бизнесмен развивает IT-сектор в партнерстве с Виктором Прокопеней. Если помните, это именно Гуцериев построил бизнес-центр на улице Железнодорожной и гостиницу «Ренессанс» в начале проспекта Дзержинского. А в апреле этого года стало известно, что Гуцериев положил глаз на не-Kempinski — бизнесмен достроит комплекс у цирка для своих «дочек».