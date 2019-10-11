Названы лучшие фильмы про путешествия и приключения 11.10.2019, 21:45

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Они не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Особой популярностью у ценителей кино пользуются фильмы про путешествия. И это не случайно. Такие фильмы очень впечатляют — перед зрителем возникает совершенно другой, необычный и захватывающий мир, полный приключений и невероятных красот природы. Посмотрев интересный фильм о путешествии в другую страну или даже город, хочется также сорваться, бросить скучную работу, обыденные дела и умчаться далеко в неизведанные края.

Сайт nur.kz подобрал лучшие приключенческие фильмы, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя. В список входят топ фильмы о путешествиях, дающие массу полезной информации, расширяющие горизонты и границы человеческого разума. Если вы обожаете приключения, фильмы из списка обязательны к просмотру.

«Из Африки» (1985)

Рассматривая самые популярные фильмы всех времен, нельзя не вспомнить о кинокартине «Из Африки». Режиссером стал американец Сидни Поллак. Это кино на реальных событиях, снятое по мотивам автобиографической книги датской писательницы Карен Бликсен. Главные роли исполнили популярные актеры Мерил Стрип («Секретное досье») и Роберт Редфорд («Бутч Кэссиди и Санденс Кид»).

Сюжет основан на воспоминаниях богатой датской баронессы по имени Карен о событиях своей молодости, которые происходили в Африке. В 1914 году главная героиня с мужем переезжают в Кению, которая в то время находилась под протекторатом Великобритании. Там она встречает местного охотника британского происхождения Дениса. И между ними зарождается бурный роман. Семейные проблемы, любовная история и местные красоты очаровывают и не дают заскучать на протяжении всего фильма.

Работа Сидни Поллака получила множество наград. В 1986 году она была удостоена 7 премий «Оскар», в том числе и в номинации «Лучший фильм». В прокате проект заработал более 128 млн долларов.

«Семь лет в Тибете» (1997)

Захватывающий фильм снят по мотивам одноименной книги Генриха Харрера, в которой он описывает реальные события, произошедшие во времена Второй мировой войны. Режиссером и продюсером картины стал француз Жан-Жак Анно.

В центре повествования — история австрийского альпиниста, отправившегося в Гималаи для покорения неприступной вершины. Там он попадает в британский плен. После 4 неудачных попыток ему удается сбежать. Он направляется в закрытую страну Тибет, где по воле судьбы встречается с Далай-ламой, которому на тот момент исполнилось всего 10 лет. Генрих становиться его учителем и другом.

Главная роль в фильме досталась одному из самых популярных и красивых актеров Брэду Питту («Знакомьтесь, Джо Блэк»). Также в картине появляется советская актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте.

«Вокруг света за 80 дней» (2004)

Этот фильм является классикой жанра кино о путешествиях и приключениях. Он снят по мотивам одной из самых известных и любимых книг Жюля Верна с одноименным названием. Чтобы усилить комичность фильма, создатели намеренно изменили сюжет, добавив огромную порцию анахронизмов.

В фильме можно увидеть множество прекрасных комедийных актеров — Стива Кугана, исполнившего главную роль молодого ученого Филеаса Фогга, Джеки Чана, Сесиль Де Франс. Также в фильме играет Арнольд Шварценеггер турецкого принца Хапи. Это была его последняя роль перед вступлением на пост губернатора и длительным перерывом в актерской карьере.

Несмотря на то, что фильм попал в список кассовых провалов, заработав всего 72 млн долларов, посмотреть его стоит. Это веселая комедия, сочетающаяся с неимоверными картинками разных стран мира.

«В диких условиях» (2007)

Кинокартина относится к особому стилю роуд-муви — фильм-путешествие, действие которого происходит в дороге. Режиссером стал известный актер Шон Пенн. Главные роли сыграли Эмиль Хирш («Опасные игры»), Кристен Стюарт («Сумерки»), Винс Вон («Психо»).

«В диких условиях» — фильм на реальных событиях. Шон Пенн прочитал книгу Джона Кракауэра еще в 1996 году и загорелся идеей ее экранизации. Но родители мальчика, чью жизнь и скитания описал автор, долго не давали согласия на выпуск фильма. Только спустя 10 лет в 2006 году они уступили, а режиссер смог приступить к съемкам.

В основе сюжета кинокартины история молодого обеспеченного человека Кристофера, который отказался от материальных благ и отправился в путешествие по Америке и Мексике на старом автомобиле. По дороге ему встречались разные люди, так или иначе влияющие на его жизнь.

При скромном бюджете в 15 млн фильм заработал в мировом прокате более 56 млн долларов.

«Ешь, молись, люби» (2010)

Еще одна автобиографическая повесть, снятая по мотивам книги Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить». Работу над фильмом взял на себя американский режиссер, сценарист и продюсер Райан Мерфи («Американская история ужасов»). Съемки проводились в четырех странах — США (Нью-Йорк), Италии (Неаполь), Индии (Патауди) и на острове Бали в Индонезии.

По сюжету героиня после развода с мужем понимает, что жила не так. Она принимает решение посетить 3 страны, в которые всегда хотела попасть — Италию, Индию и Индонезию. Впоследствии героиня находит не только гармонию и просветление, но и любимого человека.

Главную роль в фильме сыграла непревзойденная Джулия Робертс («Красотка»). Пару ей составил известный испанский актер Хавьер Бардем («Старикам тут не место»).

«127 часов» (2010)

Этот фильм также снят на реальных событиях по мотивам автобиографической книги «Между молотом и наковальней» (Арон Ралстон). Над созданием ленты работали культовый режиссер Дэнни Бойл («На игле») и сценарист Саймон Бофой («Мужской стриптиз»).

В основе фильма реальная история американского альпиниста Арона Ралстона. В 2003 году он отправляется покорять каньон в штате Юта, никого не предупредив о своем походе. Вследствие неудачного маневра его руку зажимает огромный камень. Не имея возможности выбраться, альпинист проводит около 6 суток (127 часов) в расщелине практически без воды и пищи. Пожертвовав рукой, смельчаку удается спастись.

Автор непосредственно принимал участие в подготовке картины, делясь с создателями своими воспоминаниями, чувствами и видеозаписями, сделанными во время пребывания в пещере.

«Кон Тики» (2012)

Увлекательный и захватывающий фильм о борьбе человека со стихией. Невероятной красоты пейзажи снимались не только в Норвегии, но и в США, на Мальдивских островах, на Мальте, в Таиланде и в Болгарии.

Сюжет основан на реальной истории об экспедиции норвежского археолога, путешественника и автора книг Тура Хейердала в водах Тихого океана, проделанной им в 1947 году на плоту. Он совершил дерзкое и опасное путешествие из Южной Америки на Полинезийские острова.

Фильм был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой Глобус», но награды не получил. В родной Норвегии кинокартина удостоилась премии «Аманда» сразу в нескольких номинациях.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

Этот фильм является ремейком известной картины 1947 года, снятой режиссером Норманом Маклеодом по мотивам одноименного рассказа американского писателя, юмориста и автора комиксов Джеймса Тербера. Режиссерскую работу проделал известный голливудский комедийный актер Бен Стиллер («Образцовый самец»). Он же исполнил главную роль в картине.

Герой фильма — мечтательный сотрудник журнала. Он устает от рутинной работы и постоянно отвлекается на фантазии, представляя себя космонавтом или путешественником. Однажды по воле случая ему выпадает шанс изменить свою жизнь, отправившись в реальное путешествие по Гренландии, Исландии и Гималаям в поисках лучшего фотографа журнала.

Бюджет фильма составил 90 млн долларов. В эту сумму кроме затрат на производство включена стоимость съемок в Исландии и цифровых спецэффектов. В целом картина получилась смешной, немного сентиментальной и очень зрелищной.

«Эверест» (2015)

Жизнеутверждающий приключенческий фильм исландского режиссера Балтазара Кормакура. В его основе — история покорения Эвереста альпинистами Скоттом Фишером и Робом Холлом.

В фильме описаны реальные события, которые произошли в Гималайских горах в 1996 году. Группа инструкторов-любителей организовала восхождение на гору Эверест, которую редко кому удается покорить. Вследствие снежной бури представители экспедиции из разных стран оказались в тяжелом положении. Некоторые из них получили серьезные обморожения и травмы, другие вовсе погибли.

Главные роли в фильме исполнили известные актеры — австралиец Джейсон Кларк («Терминатор: Генезис»), Джош Бролин («Харви Милк»), Джейк Джилленхол («Донни Дарко»), Кира Найтли («Пираты Карибского моря»).