Пенсионеры имеют претензии к Лукашенко 2 12.10.2019, 14:22

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А какими льготами пользуются на пенсии наши соседи?

Похвастаться большим количеством льгот белорусские пенсионеры не могут, пишет tut.by.

Основные льготы были отнята у них во время правления Лукашенко. А какими льготами пользуются на пенсии наши соседи?

Россия: скидки на транспорт и авиабилеты и возможность выйти на пенсию на полгода раньше

Федеральные льготы для российских пенсионеров очень похожи на те, что есть в Беларуси. Это освобождение от налога на недвижимость и землю, а также от подоходного налога на материальную помощь и подарки от бывших работодателей, скидки и субсидии на оплату коммуналки. Но при этом у жителей разных регионов могут быть свои локальные пенсионные льготы. Например, московские пенсионеры могут бесплатно ездить в городском транспорте, бесплатно заказывать и ремонтировать зубные протезы, а также получать путевки на санаторно-курортное лечение. А пенсионерам, живущим на Дальнем Востоке, положены субсидированные государством авиабилеты по определенным маршрутам. При этом российские пенсионеры могут монетизировать льготы — то есть получить вместо них ту сумму, которая заложена на эту льготу в бюджете.

Кроме того, с 2019 года в России тоже начали повышать пенсионный возраст. Он будет увеличиваться на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 60 — для женщин. Но при этом для тех, кто по старым правилам в ближайшее время должен был стать пенсионером, тоже ввели некоторые льготы. Во-первых, те, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, получили возможность оформить пенсию на шесть месяцев раньше своего нового пенсионного возраста. Во-вторых, некоторые федеральные и региональные пенсионные льготы (например, по налогу на недвижимость и землю, бесплатный проезд, скидку на лекарства и так далее) будут действовать по старому пенсионному возрасту — с 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

В-третьих, люди в предпенсионном возрасте (ими в России считаются те, кому осталось пять лет до выхода на пенсию) ежегодно могут брать два дополнительных оплачиваемых выходных дня на прохождение диспансеризации. И в-четвертых, за увольнение или отказ брать на работу человека в предпенсионном возрасте грозит административная и даже уголовная ответственность. В Беларуси похожая льгота для предпенсионеров тоже есть: предприятия не могут уволить человека, которому до выхода на пенсию осталось два года (если он, конечно, не нарушает трудовую дисциплину).

Украина: бесплатный проезд и скидки на коммуналку

Льгота, которая есть у всех украинских пенсионеров, — это бесплатный проезд в городском транспорте. Кроме того, пенсионеры старше 60 лет могут обменять жилье на то, что будет расположено ближе к их родственникам. Другие льготы положены только отдельным категориям пенсионеров. Например, так называемые дети войны (те, кто родился в 1945 году или раньше) могут получить 25%-ную скидку на оплату коммуналки, а ветераны труда (мужчины с трудовым стажем минимум 40 лет и женщины с трудовым стажем минимум 35 лет) освобождаются от земельного налога, могут бесплатно сделать зубное протезирование или получить путевку в санаторий.

К слову, сейчас в Украине рассматривают предложение президента Владимира Зеленского полностью освободить малообеспеченных пенсионеров старше 70 лет от оплаты коммуналки.

Польша: скидки на проезд и бесплатные лекарства

Льгота на проезд появляется у польских пенсионеров начиная с 65 лет. Конкретный размер скидки зависит от региона, но в среднем это около 50%. Также начиная с 75 лет поляки могут не платить за кабельное телевидение и радио. А еще начиная с 75 лет польские пенсионеры имеют право бесплатно получать лекарства, включенные в составленный правительством список. По данным Минздрава Польши, в 2018 году пенсионерам было выдано 40 миллионов упаковок бесплатных лекарств.