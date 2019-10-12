«Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек 5 12.10.2019, 16:20

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7,4% населения эмигрировали из РФ, подсчитал Всемирный банк.

Страны бывшего СССР, включая Россию, а также государства «советского блока» в Восточной Европе продолжают терять рабочую силу и кадры из-за эмиграции, констатирует Всемирный банк в докладе «Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии», пишет finanz.ru.

На 2017 год, по данным банка, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом.

По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия».

В относительном выражении потери составляют 7,4% населения (144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

Стоит отметить, между эмигрантами и иммигрантами есть существенная разница: в Россию приезжают в основном низко квалифицированные рабочие из центральноазиатских республик. Среди них только 13-17% имеют высшее образование, отмечают эксперты РАНХиГС.

Из России же, напротив, идет «интеллектуальная миграция»: высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране.

Опроc Boston Consulting Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов, показал, что хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) - это «цифровые таланты»: специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

57% из них - это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59%.

Среди развитых стран российские специалисты в массе предпочитают Германию: туда уезжает 11,84% эмигрантов. Еще 7,25% покидают РФ в направлении Израиля, 2,07% едут в Швейцарию.

Если оценивать «утечку мозгов» по статистике принимающих стран, то ежегодно Россию покидают 100 тысяч человек, подсчитали в РАНХиГС. Это почти в 7 раз больше официальной цифры от Росстата (15,5 тысячи человек).

У теряющих население стран возникает соблазн директивно поставить заслон на пути эмигрантов, но, как показывает практика, с экономической точки зрения такой подход неэффективен, отмечают эксперты Всемирного банка.

«Высококвалифицированные работники не всегда продуктивны в странах с низким доходом. В значительной части их продуктивность на высокооплачиваемых рынках определяет трудовая среда и других превходящие факторы. К тому же, ограничение миграции снизит желание людей накапливать человеческий капитал», - пишут они.

В России этого желания и так не много - условия для реализации талантов не созданы, отмечает BSG: так, например, разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20%, тогда как в Германии - 174%, в США - 261%, в Бразилии - 172%.