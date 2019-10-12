Стали известны подробности ЧП на «Дожинках» в Борисове 5 12.10.2019, 18:47

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Иллюстрационное фото

«Скорая» забрала несколько человек.

На «Дожинках» в Борисове произошло ЧП: сильный ветер опрокинул торговую палатку. По последней информации, пострадали пять человек.

Как рассказали tut.by. в пресс-службе МЧС, возле «Борисов-Арены» ветром опрокинуло палатку.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун уточнила, что пострадали 5 человек (первоначально сообщалось о трех пострадавших).

Фото: Twitter МЧС Беларуси

— Двоих жителей Минска транспортируют в РНПЦ травматологии и ортопедии. В Борисовскую больницу медики доставили двоих местных жителей. Еще одна женщина после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение, — уточнила Юлия Бородун.

Сегодня в Борисове проходят областные «Дожинки». Hакануне на субботу синоптики из-за сильного ветра объявили оранжевый уровень опасности.

«12 октября ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — предупредил Белгидромет Минприроды.