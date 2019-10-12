закрыть
12 октября 2019, суббота, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Стали известны подробности ЧП на «Дожинках» в Борисове

5
  • 12.10.2019, 18:47
  • 3,805
Стали известны подробности ЧП на «Дожинках» в Борисове
Иллюстрационное фото

«Скорая» забрала несколько человек.

На «Дожинках» в Борисове произошло ЧП: сильный ветер опрокинул торговую палатку. По последней информации, пострадали пять человек.

Как рассказали tut.by. в пресс-службе МЧС, возле «Борисов-Арены» ветром опрокинуло палатку.

Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун уточнила, что пострадали 5 человек (первоначально сообщалось о трех пострадавших).

Фото: Twitter МЧС Беларуси

— Двоих жителей Минска транспортируют в РНПЦ травматологии и ортопедии. В Борисовскую больницу медики доставили двоих местных жителей. Еще одна женщина после оказания медицинской помощи отправлена на амбулаторное лечение, — уточнила Юлия Бородун.

Сегодня в Борисове проходят областные «Дожинки». Hакануне на субботу синоптики из-за сильного ветра объявили оранжевый уровень опасности.

«12 октября ночью по северо-западу, днем на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — предупредил Белгидромет Минприроды.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц