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В центре Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов

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  • 13.10.2019, 8:41
  • 5,266
В центре Гомеля BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов
Фото: ЧП Гомель

Есть погибшие и раненые.

Страшная авария произошла центре Гомеля — автомобиль на огромной скорости вылетел на тротуар и врезался в столб возле ресторана «Бацькі» по улице Советской. Погибли два человека, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами, сообщает tut.by.

Фото: ЧП Гомель

Трагедия произошла примерно в 11 часов вечера. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, по предварительной информации автомобиль BMW 740 двигался на большой скорости в сторону площади Ленина. В какой-то момент его водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех женщин-пешеходов, после чего въехал в столб.

Фото: ЧП Гомель

В результате аварии погибли 21-летний водитель авто и 43-летняя женщина-пешеход. Пострадали 36-летняя и 49-летняя женщины, которых водитель сбил на тротуаре. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ и МЧС. Устанавливается вся картина произошедшего.

Как сообщает Рrogomel.by, погибла заместитель директора по учебной работе одной из школ Гомеля. Пострадали две ее коллеги. В момент аварии женщины вместе шли по тротуару.

Очевидцы рассказывают, что авто от удара об столб буквально разорвало на части — обломки раскиданы по всему тротуару.

Улица перекрыта.


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