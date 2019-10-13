Украинец Усик эффектной победой дебютировал в супертяжелом дивизионе 4 13.10.2019, 8:48

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Фото: Усик - Уизерспун (twitter.com/MatchroomBoxing)

Главный боксерский поединок осени прошел в Чикаго.

Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) добыл свою первую победу в супертяжелом дивизионе, сообщает obozrevatel.com.

В главном поединке вечера бокса на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-летний уроженец Симферополя техническим нокаутом одолел местного 38-летнего бойца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО). Американец отказался выходить на 8-й раунд.

Первые раунды прошли в традиционной разведке, где оба боксера не форсировали события, "пробуя" друг друга осторожными джебами. Бой шел в невысоком темпе и Усик проверил американца левым боковым.

Фото: Getty Images

Усик работал больше на технику, все чаще включая левую руку, и явно превосходил оппонента в скорости и маневренности.

Начиная с 4-й трехминутки Усик начал вкладываться в удары и смог прижать Уизерспуна в угол, выдав серию из четырех мощных "выстрелов" по корпусу и голове.

Фото: Getty Images

5-й раунд прошел при полном доминировании украинца. У него проходили двойки, он захватил центр ринга и заставлял представителя США постоянно отступать к канатам.

Экватор поединка едва не стал фатальным для Уизерспуна. Усик мощно и точно бомбардировал соперника сериями в голову. Чазз вообще ничего не мог выдать в ответ, прижимаясь в угол ринга и уйдя в глубокую защиту.

Фото: Getty Images

Ощущалось, что в американца сил все меньше и меньше. Усик в концовке 7-го раунда просто избивал темнокожего боксера и на 8-ю трехминутку Уизерспун выходить отказался.

Фото: Getty Images