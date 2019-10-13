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Супертайфун «Хагибис» бушует над Японией: фоторепортаж

  • 13.10.2019, 9:41
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Супертайфун «Хагибис» бушует над Японией: фоторепортаж
Фото: Reuters

Тайфун обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио.

В Японии в результате сильного тайфуна "Хагибис" погибли не менее 19 человек, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителей властей. Как передала в воскресенье, 13 октября, японская телекомпания NHK, в результате стихийного бедствия пострадали более ста человек, 16 числятся пропавшими без вести. Спасательные службы эвакуируют людей при помощи вертолетов и резиновых лодок, сообщает dw.com.

Фото: Reuters

Тайфун обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио. До его начала там были зафискированы сильные дожди, наводнения и оползни. Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без электричества уже остались почти полмиллиона домов.

Фото: Reuters

Кроме того, из-за тайфуна был перенесен квалификационный заезд этапа "Формулы-1" в Японии, а также отменен матч Кубка мира по регби между сборными Канады и Намибии, который должен был состояться 13 октября в городе Камаиси на севере страны.

Власти заявляют, что "Хагибис" сопоставим с тайфуном, обрушившимся на регион Токио в 1958 году. Тогда в результате стихийного бедствия погибли более 1200 человек, затопленными оказались полмиллиона домов. На Японию в год обрушиваются около 20 тайфунов.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters

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