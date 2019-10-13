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Мелитина Станюта стала свидетелем сильнейшего тайфуна в Японии

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  • 13.10.2019, 17:35
Мелитина Станюта стала свидетелем сильнейшего тайфуна в Японии

Тайфун «Хагибис», сильнейший за последние 60 лет, обрушился на Японию в субботу.

Мелитина Станюта рассказала о встрече со стихией. Завершившая профессиональную карьеру гимнастка прибыла в Токио с мастер-классом, передает pressball.by.

За день до тайфуна Станюта опубликовала в Инстаграме тревожное сообщение.

- Стою я тут такая блаженная на фоне радужного токийского моста два дня назад. А сегодня готовлюсь к тайфуну, возможно самому сильному за последние 60 лет. Родители гимнасток принесли еды на [целую] армию, чтобы я не выходила никуда завтра (такого забитого холодильника не помню у себя). Положила близко паспорт. Что еще... Лежу и решаю, бояться мне или не очень.

Аномальную жару в Китае пережила, поднимаясь на китайскую стену (это был единственный выходной, и упускать возможность не хотелось), в том же Токио ощущала землетрясение и слушала ночью равномерный скрип тросов здания... Вот теперь тайфун.

В комментариях подписчики стали давать спортсменке рекомендации:

— Ты должна это заснять! Первыми полетят билборды и заборы. Потом линии электропередач. От них держись подальше. Остальное в Японии должно выдержать. Ну и близко к побережью не подходи, рельеф повыше выбирай для съемок.

— И потом полечу я. И вряд ли мне встретится дровосек, чучело и т.д. — отшутилась гимнастка.

Ненастье Станюта пережила, закрывшись в номере отеля. На следующей день погода была ясной.

Число жертв тайфуна "Хагибис" достигло 33 человек. 19 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы.


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