Сирийская армия начала наступление на курдские территории 1 13.10.2019, 20:34

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Войска Асада продвигаются навстречу турецкой армии.

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Утверждается, что «части двинулись на север, чтобы противостоять турецкой агрессии».

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на севере и северо-востоке Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армией» начали операцию против курдских формирований и «Исламского государства». Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.

Президент США Дональд Трамп назвал «плохой идеей» операцию Анкары. «Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают эту атаку», – заявил Трамп. Перед началом операции глава Белого дома сообщил, что уничтожит экономику Турции, если та сделает что-то, выходящее, по его мнению, за рамки.