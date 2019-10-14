NEXTA: ГАИ вводит практику «индульгенций» 22 14.10.2019, 9:29

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО BYMEDIA

На дорогах Гродненской области начали твориться странные дела.

Еще не ясно, связано ли это со скандальным делом председателя Слонимского райисполкома, но на дорогах Гродненщины начали твориться странные дела. Во все районные отделения ГАИ неофициально разослали бумажки со списком автомобилей, тормозить которые ни в коем случае нельзя. Пока это касается лишь руководства областного УВД, но кто знает - возможно, со временем распространится и на "самых трезвых в мире" чиновников Гродненщины, сообщает телеграмм-канал NEXTA.

- Не дай бог кому-то из коллег их остановить, - пишут возмущенные сотрудники ГАИ Гродненской области. - Был случай, когда остановили начальника УВД. Land Cruiser пролетел с большой скоростью, машина ДПС Слонима его догнала. Сотрудники узнали о себе много нового, а уже на следующей неделе из Гродно приехали принимать зачеты по физподготовке у всех слонимских инспекторов ДПС.

Распространят ли практику "индульгенций" на всю страну - пока неизвестно. Что ж, как писал в своем "Скотном дворе" Джордж Оруэл, "все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".