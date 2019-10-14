Брестчане на площади возмутились из-за «дела» Марии Галалюк 14.10.2019, 10:40

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Власти пользуются двойными стандартами.

Днем 13 октября на площади Ленина в Бресте снова собрались противники завода АКБ.

Участники встречи обсуждали решение суда Брестского района, который 10 октября рассмотрел материалы административного дела мужчины, напавшего на противницу аккумуляторного завода Марию Галалюк. Суд признал нападавшего виновным и оштрафовал его на 12 базовых величин (306 рублей), сообщает «Бресткая газета».

В ходе встречи на площади активисты выразили возмущение мягким, по их мнению, наказанием. Они считают, что суд «не был беспристрастным». В ходе разбирательства в суде не была просмотрена видеозапись, снятая активистом, где запечатлен момент нападения на Галалюк и ее избиения. Активисты отметили, что противников завода штрафовали за «менее значительные нарушения на значительно большие суммы».

Также противники завода обсуждали участие своих активистов в парламентских выборах. Напомним, житель Березы Александр Кабанов, член Объединенной гражданской партии и блогер подал документы в избирком Брестского-Западного округа № 1, брестчанин Роман Кисляк — Брестского-Центрального округа № 2, жительница Брестского района Елена Макаревич — Брестского-Восточного округа № 3, житель Кобрина Владимир Мороз — Брестского-Пограничного округа № 4. Кисляк, Макаревич и Мороз выдвигаются путем сбора подписей, Кабанов — от ОГП.

Традиционная встреча активистов закончилась шествием по центральным улицам города.