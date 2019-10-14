Американские журналисты раскрыли факт преступлений РФ в Сирии 9 14.10.2019, 13:04

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Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Издание The New York Times провело расследование.

«Сработал», - сказал российский пилот. «Это слово на русском языке (...) было подтверждением того, что он сбросил бомбу на цель в Сирии: на хирургический госпиталь Набад аль-Хаят недалеко от города Хаас в провинции Идлиб», - пишет The New York Times (перевод - inopressa.ru).

«Команда The Visual Investigations газеты The New York Times отследила неоднократные бомбардировки сирийских больниц, начиная с 2017 года - очевидную стратегию сирийских военных и России, их союзника. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с конца апреля более 50 медицинских учреждений подверглись атакам в ходе наступления с целью отвоевать провинцию Идлиб у боевиков, выступающих против президента Сирии Башара Асада», - говорится в статье.

Журналисты издания собрали сотни фотографий и видео сильно разрушенных сирийских больниц в группах в Facebook и на каналах в Telegram, «где сирийские журналисты и граждане делятся часами съемок». «Помимо данных о медицинских и гуманитарных организациях, пользователи этих платформ прислали нам и другие документы, включая внутренние отчеты и неопубликованные видеоролики», - сообщают они.

«Хотя Россию давно подозревают в том, что она стоит за этими бомбардировками больниц, прямые доказательства ее причастности было трудно найти, и российские чиновники отрицают ответственность. В ходе нашего расследования мы получили десятки тысяч ранее неопубликованных аудиозаписей переговоров между пилотами ВВС России и офицерами наземного контроля в Сирии. Мы также получили данные о полетах за несколько месяцев, зарегистрированные сетью сирийских наблюдателей, которые отслеживают военные самолеты, чтобы предупреждать гражданское население о надвигающихся авиаударах. Наблюдения за полетами проводились с фиксацией времени, местоположения и общего типа каждого самолета», - пишут авторы расследования.

«Могут ли эти коммуникации, каждая из которых длится всего несколько секунд и пересыпана будто бы не поддающимся расшифровке военным жаргоном и кодовыми словами, быть прямым доказательством нарушения Россией одного из самых старых правил войны?»

- размышляют репортеры, которые «потратили многие недели на перевод и расшифровку закодированных слов, чтобы понять, как российские пилоты проводят авиаудары по Сирии».

«Нам нужно было проверить и сопоставить российские коммуникации и бортовые журналы с другой информацией об авиаударах, которую мы получили, включая спутниковые снимки и свидетельские показания врачей. Расшифровка коммуникаций и определение точного времени и места каждого удара по госпиталю сыграли ключевую роль», - пишут они, добавляя, что «решили сосредоточиться на 5 и 6 мая, когда бомбардировкам подверглись 4 больницы. Каждая из них, по данным ВОЗ, входила в поддерживаемый ООН «список урегулирования конфликта», что означало, что они должны были быть защищены от атак».

«В итоге мы увидели закономерности в данных. Чем яснее становилась картина, тем более изобличительной она становилась для России», - пишет газета.

«(...) В отношении каждого авиаудара мы изучили доказательства, зарегистрированные во время атаки: находились ли самолеты российских ВВС в воздухе? Видели ли их возле больниц? О чем были переговоры на перехваченных аудиозаписях?»

«В случае хирургического госпиталя Кафра Набла (...) атака произошла примерно в 17-30 5 мая»,- сообщается в публикации. По словам работавшего там врача, «первый удар по госпиталю произошел в 17:30, и за ним последовали еще три удара с разницей в пять минут». «Активисты местных СМИ начали съемку после первого удара. Следующий удар на видео зафиксировали четверо из них», говорится в статье.

Чтобы выяснить, действительно ли все видео были сняты в Кафр-Набле, журналисты, используя Google Earth, смогли «определить геолокацию всех видео и определить, что все взрывы произошли в хирургическом госпитале Кафра Набла». «(...) Изучив каждое видео кадр за кадром и сравнив несколько видеороликов друг с другом, мы поняли, что у нас есть кадры трех разных ударов с разных углов. Анализ теней на видео позволил нам оценить время нанесения ударов. Но чтобы узнать точное время, мы попросили местных журналистов и информационные агентства прислать свои съемки, чтобы мы могли использовать метаданные файлов и определить, когда был совершен каждый удар по больнице, с точностью до секунды: 17:36:12, 17:41: 14 и 17:49:17 », - сообщают они, добавляя, что в тот день «активны были и российские, и сирийские военно-воздушные силы», и бомбить больницу «должен был кто-то из двух».

«Самое четкое доказательство ответственности России предоставили коммуникации российских ВВС, поскольку мы знали точное время взрывов благодаря метаданным видео. Именно в это самое время четыре бомбы сбросил российский летчик», - подчеркивает The New York Times.

«Пилот, который называет себя «72», произносит «cработал» в 17:30. Он повторяет это пять минут спустя, в 17:35, в 17:40 и в 17:48. Всего было сброшено четыре бомбы, каждая с интервалом примерно в 5 минут и примерно за 40 секунд до времени удара, которое мы рассчитали по метаданным видео», - сообщается в статье.

«(...) Мы видели три других случая, когда российские ВВС «сработали» над больницами в течение 12 часов в начале мая. В каждом случае доказательства были ясными», - утверждают журналисты газеты.