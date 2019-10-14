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Покров Пресвятой Богородицы: традиции и обряды

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  • 14.10.2019, 14:16
Покров Пресвятой Богородицы: традиции и обряды

Главный осенний праздник, который православные христиане отмечают 14 октября.

Покров Пресвятой Богородицы – главный осенний праздник, который православные христиане отмечают 14 октября. В этот день верующие в молитвах просят Божью Матерь о заступничестве, здоровье, содействии в семейной жизни и любви.

Именно поэтому на Покров девушкам, которые хотят выйти замуж, следует прийти в церковь до начала богослужения, поставить свечку Пресвятой Богородице и попросить ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни.

С праздником связано много народных традиций, обрядов и примет. Факты ICTV собрали самые интересные.

С чего начался праздник Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покров уходит своими корнями в 910 год. В то время Константинополь был взят в осаду врагом. Святой Андрей Блаженный и его ученик Епифаний молились во Влахернском храме о победе. Им явилась Пресвятая Богородица, плывущая в воздухе в ясном небесном сиянии в окружении ангелов и святых.

Вместе с Богородицей они увидели Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Богоматерь молилась вместе с верующими, после чего сняла со своей головы блестяще покрывало и распростерла над всеми людьми, которые находились в церкви. Тем самым Покров Богородицы защитил их от врагов, видимых и невидимых. Удивительное явление спасло город.

На Руси праздник Покров Божьей Матери был установлен при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году.

Издавна люди верили, что Покров приносит счастье, любовь и благоденствие. Именно поэтому в это время назначали свадьбы. Часто 14 октября выпадает первый снег, который ассоциируется со свадебным покрывалом или фатой.

А еще в этот день прощались с осенью и встречали зиму: На Покров до обеда осень, а после обеда – зима.

Если на Покров ветрено – будет большой спрос на невест, если накануне ночью выпадет снег – будет много свадеб.

Чтобы прожить зиму в изобилии и тепле, проводили обряды. В этот день хозяйки впервые разводили огонь в печи, причем обязательно использовали ветви плодовых деревьев – чтобы в следующем году сады дали хороший урожай, а семья процветала. А еще – чтобы в доме всегда было тепло и уютно.

К празднику Покрова утепляли жилье и пекли блины. Перед тем, как садиться за праздничный стол, хозяйка обходила все углы с тарелкой и только после этого, прочитав молитву Пресвятой Богородице, пробовала их на вкус. Также для застолья пекли специальный Покровский каравай, которым угощали всех родственников и соседей. А остатки каравая сушили и прятали до Великого поста.

Все главные обряды 14 октября выполняла женщина, хозяйка дома. В этот день каждая мать пыталась защитить детей покровом от всех бед. Для этого, держа в руках икону Богородицы, женщина становилась на скамью, чтобы оказаться над близкими, как когда-то в храме Дева Мария с покрывалом появилась в воздухе над верующими. Все дети в семье, независимо от возраста, опускались на колени, и мать говорила: Как Царица Господня покровом землю всю накрывает, так и я плод чрева своего накрываю от всякой напасти. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Для девушек и парней начиналась пора посиделок, когда длинными осенними и зимними вечерами девушки пряли и вышивали под народные песни.

Считается, что Пресвятая Богородица берет под свою защиту молодые семьи, поэтому свадьбу и венчание старались назначать именно на этот день.

Одна из известных традиций заключалась в том, что в ночь на Покров молодожены вместо матрасов сооружали себе ложе из 21 ржаного снопа. Это было своеобразной гарантией счастливой семейной жизни.

На Покров замечали, какая будет зима:

Она будет холодной и снежной, если дует северный ледяной ветер, и теплой – если южный.

Если снег покрыл землю, то нужно ждать снежной и морозной погоды все три зимних месяца.

Отсутствие осадков говорит о затяжной осени. Нет снега на Покров – не будет и на Катю (Святую Екатерину – 7 декабря).

Если на Покров в небе пролетают журавли – теплой зимы не жди. К тому же она придет раньше положенного срока.

Если на рябине много кистей – зима будет морозной и снежной. Природа таким образом заботится о птицах, чтобы им было чем питаться.

Деревья полностью сбросили до Покрова листья – на теплый год. Если же листья осталось – ждите сильной стужи.


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