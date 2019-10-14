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В Барселоне блокируют дороги и объявили народную мобилизацию

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  • 14.10.2019, 15:21
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В Барселоне блокируют дороги и объявили народную мобилизацию
Фото: Alex Caparros/Getty Images

Жители столицы Каталонии протестуют против ареста политиков.

В Барселоне после оглашения приговора лидерам каталонских сепаратистов, начались массовые акции протеста и блокирование дорог.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на El Pais.

Протестующие заблокировали пять региональных дорог, а также вышли на улицы и остановили движение в разных городах. Демонстранты собираются под правительственными зданиями в центре Барселоны.

Протесты проходят в Жироне, Таррагоне и Манресе. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Напомним, что в Каталонии вынесли приговор лидерам каталонских сепаратистов, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году.


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