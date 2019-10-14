Ученые: Сало — лучший продукт для укрепления иммунитета 12 14.10.2019, 17:38

1,833

Чтобы наша иммунная система всегда была в тонусе ей необходимы витамины С и В12.

Большое их количество содержится в цитрусовых, так что заведите себе правило всегда иметь в доме, например, лимон, пишет lenta.ru.

Наша иммунная система нуждается в таких элементах, как цинк, медь, селен и марганец - овсянка и гречка содержат селен, а в орехах много марганца.

Нашему организму не обойтись без железа, конечно, это не понравится вегетарианцам, но много железа содержится в мясе.

О пользе фитонцидов, содержащихся в луке и чесноке знают абсолютно все, но нередко забывают этим пользоваться, а зря. Проверено, что если ребенок носит с собой зубчик чеснока (желательно в кулончике на шее), болеть он не будет.

А еще медики очень рекомендуют оздоравливаться с помощью обычного, многими любимого, свиного сала. Около 4 чайных ложек сала каждый день обеспечат вам устойчивый противопростудный эффект. А если сало натереть специями (имбирем, гвоздикой или корицей), то эффект усилится.

Если вы не приемлете для себя употребление сала, то его вполне можно заменить нерафинированным растительным маслом.

Масло, обогащенное специями, вы можете либо просто употреблять по столовой ложке в день, либо вместе с вашей любимой пищей, добавляя в нее.