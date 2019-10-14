Экономист: Государство полезло в огороды белорусов 14.10.2019, 20:39

Михаил Залесский

И нашло там богатство.

Примерно каждый десятый заработанный жителями деревень рубль – продукт натурального хозяйства. То есть вы собираете грибы, ягоды или копали картошку в огороде, а государство потом все подсчитывает как прибыль собственного хозяйства и рапортует о росте качества жизни. Как это выглядит статистически, анализирует эксперт программы «Личный капитал» на «Белсате» Михаил Залесский.

Раньше люди жили тем, что сами делали, находили ли получали от охоты. Сейчас другие времена, деньги – на первом месте, и это покоя людям не дает. Заработать не у каждого получается по потребности, а жить нужно, да не одному, а чаще всего семьей. Но и одному нужно какое-то хозяйство вести: на чем-то спать, на чем-то готовить. Из каких ресурсов народ питается?

Как и всегда, взглянем сначала на проблему глазами государственного руководства. «А что там у нас с ресурсами домашних хозяйств?» – спрашивает оно. В среднем все отлично, рапортуют статистики. Руководство успокаивается, и слава Богу.

Состав ресурсов, что имеют домашние хозяйства; в расчете на 1 хозяйство

За полгода прирост неплохой, на целых 8%. Но вовсе не потому, что производительность труда на 16% выросла, ничего с ней не произошло, просто выборы скоро. Но сумма не впечатляет.

Средняя семья – пусть три человека; значит получается по 440 рублей на нос на все про все. Хотя большинство и такому было бы радо, да кто ж им даст.

Кроме того деньги это не просто средние, а статистические, так как в структуре доходов и картофелина, и гриб лесной мастерами калькуляции в деньги переведены.

Структура ресурсов, которые имеют хозяйства, 2018

На первый взгляд кажется, что в XXI веке натуральное хозяйство наконец сдало свои позиции, но это статистическая иллюзия.

Ведь те 5 натуральных процентов потребляют не в Минске и не богатые семьи. К тому же, личный опыт подсказывает, что учет произведенного на дачах и различных незарегистрированных огородах очень приблизительный, если он вообще есть.

Чтобы в том убедиться, сравним долю натуральной продукции в ресурсах более и менее зажиточных хозяйств, как они разделены Белстатом.

Доля самостоятельно произведенных продуктов в составе ресурсов хозяйства, %

По богатых статистику не публикуют, потому сравниваем бедных со средними показателями по стране. Зрелище заставляет задуматься.

Бедные зависят от собственного производства гораздо сильнее, чем средняя семья, во-вторых, представьте себе, что вы лишились каждого 12-го рубля в бюджете и, наконец, лишнее рабочее время здоровья не прибавляет.

Городская женщина два часа за день на хозяйство тратит, а деревенская – четыре. Ради того, что в деревне каждый 10-й рубль на жизнь – собственная продукция.

Отличие ресурсов городских и сельских домохозяйств

Наблюдается большая разбежка ресурсов, имеющих домашние хозяйства в среднем по стране и в Минске. Не меньшая дистанция и между городом и деревней.

Комсомольцы некогда пели: «Сахар, соль, спички, книгу в каждый дом. Укрепим смычку города с селом». И видите, книги как-то исторически сами отпали, а на остальное, судя по всему, основной массе крестьян хватает.

Таким образом, перед каждой семьей выбор: либо экономить и вкладываться в имеющийся ресурс, либо тот ресурс наращивать. В старину царила первая стратегия, сейчас все больше людей склоняется к другой. Главное – быть последовательным. Успехов.