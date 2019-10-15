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«А кто будет лечить и учить детей?»

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  • 15.10.2019, 7:59
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«А кто будет лечить и учить детей?»

Бизнесмен раскритиковал программы помощи для айтишников.

Бизнес-ангел Кирилл Волошин, соучредитель tut.by, Hoster.by, Café Netto и других проектов опубликовал в Facebook пост, в котором раскритиковал тотальное инвестирование в IT. Он призвал обратить внимание на те профессии, от которых зависит «здоровье наших детей, родителей и нас самих». На момент написания заметки пост Волошина набрал 300 лайков и 74 репоста.

«Смотрю на результаты нашумевших «войти-в-айтишных» 19 грантов от уважаемых IT-предпринимателей и когнитивно диссонирую (вероятно, Кирилл имеет в виду акцию #войтивайти Микиты Микадо, благодаря которой 19 человек получили образовательные гранты в тысячу долларов, десять из них действительно вошли в IT ). Ладно, оставим в стороне 50%-ю конверсию гранта в специалиста: факапы – на совести получателей. Коллеги, IT-сфера и без грантов в фаворе, шоколаде и edu-тренде. А вот кто, простите за провокацию, будет лечить и учить ваших или наших детей?! В РБ за последние восемь лет число учителей сократилось больше, чем на 20,5 тысячи. За прошлый год – на 2,4 тысячи. И это ж еще, по сути, с олигофреническими проходными баллами в педвузы (представляю профессоров через лет 25)!

Учеников при этом становится больше... В стране не хватает врачей-педиатров и медиков общей практики (про хороших педиатров и специалистов, регулярно повышающих квалификацию, – отдельная песнь и боль). Про нехватку среднего медперсонала, врачей в службе 103 и печальное состояние их матбазы вообще «молчу».

Может, вместо десятка программеров, которые при наличии таланта и так легко окупят свои или родительские инвестиции в образование, лучше, например, поддержим тех, от кого зависит здоровье наших детей, родителей, нас самих? В этом плане куда понятнее идея Виктора Прокопени о беспроцентных кредитах на IT-переквалификацию от того же ПВТ.

Если со свежей арифметикой Виктора пойти от обратного, то смерть или выбытие по здоровью лишь одного ПВТ-шника – это минус 40 тысяч долларов в ВВП. Немало. Добавлю, что это еще и недостача семь-восемь тысяч долларов налогов с носа (с учетом потребительского вклада). А это, вроде как, в 4,7 раза больше, чем у среднего работника родины, надежд на которую в решении соцвопросов давно нет. За эти семь-восемь тысяч долларов страна с 45 тысячами ПВТ-шников, может, когда-нибудь додумается существенно повысить зарплату тем же медикам...

Для теста предлагаю от себя лично раз в месяц грант, полностью покрывающий участие в международной медконференции по профилю специалиста, который в «двух словах» внятно напишет мне в личку, чем это полезно ему и релевантно. Потом попробуем развить идею дальше».


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