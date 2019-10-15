закрыть
15 октября 2019, вторник, 9:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Энергетический завтрак: как правильно начинать день

1
  • 15.10.2019, 9:09
Энергетический завтрак: как правильно начинать день

Бодрость — спутник успешных людей.

Прогнать прочь сон, взбодриться и настроиться на работу — вот программа-минимум успешных людей. Попробуй и ты начать свой день с хорошего старта, пишет bb.lv.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Чтобы избежать спешки и напряжения с утра, заведи будильник на 15 минут раньше, чем обычно. Но не спеши вскакивать с кровати. Прогнать остатки сна помогут простые и очень приятные упражнения.

Для начала сладко потянись. А затем ухвати прядку своих волос и слегка потяни их, только не сильно, а так, чтобы тебе было приятно, но не больно. Если тебе понравилось это ощущение, то тяни следующую прядь. Это похоже на массаж и стимулирует рост волос.

Далее от волос переходи к ушам — слегка потяни их сначала вниз, потом вверх. Закончи процедуру мягкими поглаживаниями по голове и ушам. Выбирайся из кровати и выполни несколько энергичных движений — махи руками и наклоны.

Теперь в душ! Напор воды максимальный, температура — средняя. Через короткое время ты почувствуешь, что остатки сна покидают тебя, силы прибывают, голова свежеет, движения становятся легче и свободнее.

После душа самое время как следует подкрепиться. Желательно, чтобы завтрак состоял из натуральных и соответствующих сезону продуктов. И не забывай красиво сервировать стол. От этого настроение поднимается.

МЕДИТАЦИЯ

Перед выходом из дома постарайся выделить немного времени на медитацию. Такой сеанс поможет успокоить сознание, противостоять возможным стрессам, подготовиться к тем сложностям, которые ожидают в течение дня.

Итак, начинаем. Сядь так, чтобы чувствовать себя комфортно. Закрой глаза, голову слегка откинь назад, плечи расслабь — такова исходная позиция. Следи за дыханием. Оно должно быть медленным и глубоким. Теперь можно начинать мантру.

Тяни глубокий звук «о-о-о», он должен идти с задней поверхности полости рта и горла. Произноси звук полным ртом, постепенно открывая его шире. Тональность звука меняется на «а-а-а».

Затем сомкни губы и тяни звук «м-м-м». Почувствуй на губах ощущение вибрации. После выполнения мантры прислушайся к себе. Если ты все выполнила правильно, то почувствуешь легкое энергетическое покалывание по всему телу, а в душе воцарится спокойствие. Теперь ты готова к работе.

ЗАВТРАК

Забудь о завтраке «на бегу». Наша пищеварительная система нуждается в быстром запуске после ночного отдыха, поэтому необходим полноценный завтрак. Не ленись, вари каши или ешь мюсли.

Такой завтрак зарядит энергией на весь день. Не любишь каши и мюсли? Предлагаем несколько рецептов полезных и вкусных блюд. Готовь их просто и быстро, а это очень важно для тех, кто всегда спешит.

Молочно-ореховое блюдо. Возьми две столовых ложки овсяных хлопьев, залей их 50 мл теплой воды и оставь на ночь. Утром добавь к размоченным хлопьям две столовых ложки тертых яблок, 50 г растолченных грецких орехов, все перемешай, добавь сок половины лимона, сахар по вкусу и заправь блюдо двумя столовыми ложками йогурта.

Яблочно-морковное блюдо. Два тертых яблока, две столовых ложки размоченной манной крупы, две столовых ложки тертой моркови и столько же мелко нарезанных грецких орехов смешай и заправь йогуртом.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц