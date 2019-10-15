Энергетический завтрак: как правильно начинать день 1 15.10.2019, 9:09

Бодрость — спутник успешных людей.

Прогнать прочь сон, взбодриться и настроиться на работу — вот программа-минимум успешных людей. Попробуй и ты начать свой день с хорошего старта, пишет bb.lv.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Чтобы избежать спешки и напряжения с утра, заведи будильник на 15 минут раньше, чем обычно. Но не спеши вскакивать с кровати. Прогнать остатки сна помогут простые и очень приятные упражнения.

Для начала сладко потянись. А затем ухвати прядку своих волос и слегка потяни их, только не сильно, а так, чтобы тебе было приятно, но не больно. Если тебе понравилось это ощущение, то тяни следующую прядь. Это похоже на массаж и стимулирует рост волос.

Далее от волос переходи к ушам — слегка потяни их сначала вниз, потом вверх. Закончи процедуру мягкими поглаживаниями по голове и ушам. Выбирайся из кровати и выполни несколько энергичных движений — махи руками и наклоны.

Теперь в душ! Напор воды максимальный, температура — средняя. Через короткое время ты почувствуешь, что остатки сна покидают тебя, силы прибывают, голова свежеет, движения становятся легче и свободнее.

После душа самое время как следует подкрепиться. Желательно, чтобы завтрак состоял из натуральных и соответствующих сезону продуктов. И не забывай красиво сервировать стол. От этого настроение поднимается.

МЕДИТАЦИЯ

Перед выходом из дома постарайся выделить немного времени на медитацию. Такой сеанс поможет успокоить сознание, противостоять возможным стрессам, подготовиться к тем сложностям, которые ожидают в течение дня.

Итак, начинаем. Сядь так, чтобы чувствовать себя комфортно. Закрой глаза, голову слегка откинь назад, плечи расслабь — такова исходная позиция. Следи за дыханием. Оно должно быть медленным и глубоким. Теперь можно начинать мантру.

Тяни глубокий звук «о-о-о», он должен идти с задней поверхности полости рта и горла. Произноси звук полным ртом, постепенно открывая его шире. Тональность звука меняется на «а-а-а».

Затем сомкни губы и тяни звук «м-м-м». Почувствуй на губах ощущение вибрации. После выполнения мантры прислушайся к себе. Если ты все выполнила правильно, то почувствуешь легкое энергетическое покалывание по всему телу, а в душе воцарится спокойствие. Теперь ты готова к работе.

ЗАВТРАК

Забудь о завтраке «на бегу». Наша пищеварительная система нуждается в быстром запуске после ночного отдыха, поэтому необходим полноценный завтрак. Не ленись, вари каши или ешь мюсли.

Такой завтрак зарядит энергией на весь день. Не любишь каши и мюсли? Предлагаем несколько рецептов полезных и вкусных блюд. Готовь их просто и быстро, а это очень важно для тех, кто всегда спешит.

Молочно-ореховое блюдо. Возьми две столовых ложки овсяных хлопьев, залей их 50 мл теплой воды и оставь на ночь. Утром добавь к размоченным хлопьям две столовых ложки тертых яблок, 50 г растолченных грецких орехов, все перемешай, добавь сок половины лимона, сахар по вкусу и заправь блюдо двумя столовыми ложками йогурта.

Яблочно-морковное блюдо. Два тертых яблока, две столовых ложки размоченной манной крупы, две столовых ложки тертой моркови и столько же мелко нарезанных грецких орехов смешай и заправь йогуртом.