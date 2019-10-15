Пеп Гвардьола: Испания становится авторитарным государством 1 15.10.2019, 10:42

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Пеп Гвардиола

Фото: AFP

Главный тренер «Манчестер Сити» выступил с заявлением.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выступил с заявлением после вынесения приговоров 12 каталонским политикам, обвиняемым в организации референдума о независимости в 2017 году. В понедельник было объявлено, что верховный суд Испании приговорил каталонских сепаратистов к серьезным срокам лишения свободы — от 9 до 13 лет, сообщает pressball.by.

«Своим постановлением Верховный суд Испании организовал прямую атаку на права человека, включая право на свободу собраний и демонстраций, право на свободу самовыражения и право на справедливый суд. Это неприемлемо в Европе XXI века. Испания становится авторитарным государством, которое использует антитеррористические законы для того, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для преследования художников, которые требуют свободы самовыражения.

Люди, осужденные сегодня, представляют большинство политических партий и наиболее важные общественные структуры в Каталонии. Ни у кого из членов испанского правительства не хватило смелости для того, чтобы решать этот конфликт через диалог и уважение. Они выбрали репрессии в качестве единственного ответа.

Со стороны Испании это не ксенофобия или эгоизм. Власти просто используют силу, чтобы ограничить разнообразие. Мы не прекратим бороться, пока репрессии не будут остановлены и не будет соблюдено наше право на самоопределение, как это было сделано в Шотландии и Квебеке.

Мы требуем демократического решения от правительства Испании. Чего мы просим? Испания, давайте сядем и поговорим. Мы просим международное сообщество оказать давление на их правительства, чтобы они вмешались в этот конфликт и нашли политические и демократические решения», — цитирует газету «Marca» sport24.ru.